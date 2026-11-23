Phối cảnh Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I. Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I có công suất thiết kế 2 x 701,5 MW, là một trong những dự án nguồn điện quan trọng đang được triển khai tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Đến tháng 10/2026, tiến độ tổng thể của dự án đạt khoảng 99,62%. Tổ máy 1 đã hòa lưới đồng bộ ngày 12/4/2026, trong khi Tổ máy 2 hoàn thành hòa lưới ngày 28/9/2026.

Việc hai tổ máy hoàn thành các bước hòa lưới là những mốc kỹ thuật quan trọng, tạo cơ sở tiếp tục triển khai chạy thử, chạy tin cậy và hoàn thiện các điều kiện để đưa nhà máy vào vận hành thương mại.

Trong quá trình kiểm tra tiến độ dự án, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng yêu cầu lãnh đạo EVN trực tiếp chịu trách nhiệm kiểm soát toàn bộ các công việc quyết định tiến độ, xây dựng kế hoạch chi tiết đến từng mốc thử nghiệm.

Các đơn vị liên quan phải huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, chuyên gia; phối hợp chặt chẽ với tổng thầu và các nhà thầu để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

Theo yêu cầu tiến độ được Bộ Công Thương công bố, mục tiêu đặt ra là hoàn thành phát điện thương mại Tổ máy 1 vào ngày 23/11/2026 và Tổ máy 2 vào ngày 31/12/2026.

Tuy nhiên, trong kế hoạch thi đua 90 ngày đêm do EVN phát động, ngày 23/11 cũng được xác định là mốc phấn đấu hoàn thành chạy tin cậy Tổ máy 1, làm cơ sở tiếp tục nghiệm thu, hoàn thiện thủ tục pháp lý và chuẩn bị phát điện thương mại.

Như vậy, việc hoàn thành các bước thử nghiệm cần được phân biệt với thời điểm tổ máy chính thức được xác nhận đủ điều kiện vận hành thương mại.

Bên cạnh yêu cầu kỹ thuật, Bộ Công Thương cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp hoàn thiện những thủ tục liên quan đến an toàn, trong đó có kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Đơn vị điều hành hệ thống điện được yêu cầu phối hợp thường xuyên với EVN, Ban Quản lý dự án Điện 2 và các nhà thầu trong quá trình thử nghiệm công suất, chạy thử và chạy tin cậy, đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống điện.

Đối với các doanh nghiệp tham gia thi công, cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật, giai đoạn hoàn thiện dự án đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ, xử lý các công việc còn tồn tại và bảo đảm chất lượng theo hợp đồng.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I sẽ bổ sung nguồn công suất đáng kể cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong giai đoạn nước rút, yêu cầu quan trọng là bảo đảm sự thống nhất giữa tiến độ kỹ thuật, công tác nghiệm thu, điều kiện pháp lý và an toàn vận hành.

Việc xác nhận thời điểm phát điện thương mại của từng tổ máy cần căn cứ thông tin chính thức từ chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền, thay vì chỉ dựa trên các mốc kế hoạch đã công bố.