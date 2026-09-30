Nhiệt điện Quảng Trạch I tăng tốc chạy thử, hướng tới phát điện thương mại

Tổ máy 2 đã hòa đồng bộ, Tổ máy 1 bước vào giai đoạn hiệu chỉnh

Sáng 30/9, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi làm việc nhằm giải quyết các tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và rà soát điều kiện đưa Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào vận hành thương mại. Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đồng chí Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Điện 2 (EVNPMB2), tiến độ tổng thể Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đến nay đạt 99,7%. Trong đó, công tác thiết kế đạt 99,94%; mua sắm đạt 99,99%; thi công, lắp đặt đạt 99,75% và chạy thử đạt 88,01%.

Tổ máy số 1 thuộc Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Theo kế hoạch, Tổ máy 1 dự kiến phát điện thương mại trong tháng 11/2026, Tổ máy 2 trong tháng 12/2026. Tuy nhiên, tiến độ thực tế còn phụ thuộc vào quá trình hoàn thành các bài thử nghiệm, chạy tin cậy, nghiệm thu và hoàn tất các thủ tục liên quan.

Đối với Tổ máy 1, hiện nhà thầu đang thực hiện hiệu chỉnh chế độ cháy buồng đốt lò hơi và thử nghiệm tăng, giảm tải. Các bước tiếp theo gồm thử nghiệm khởi động ở các trạng thái, sa thải phụ tải, giảm tải nhanh (Runback), tách lưới giữ tự dùng (House load), sau đó chạy tin cậy và thử nghiệm các thông số bảo hành.

Trong khi đó, Tổ máy 2 đã đốt lại lò hơi và hòa đồng bộ lần đầu vào ngày 28/9/2026. Sau khi hòa đồng bộ, tổ máy sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung chạy thử, thử nghiệm và chạy tin cậy với tổng thời gian dự kiến 100 ngày.

Đối với Tổ máy 1 và phần dùng chung, theo chương trình thử nghiệm, đã hoàn thành 15/26 thử nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật; theo hợp đồng EPC đã hoàn thành 56/85 thử nghiệm. Dự kiến đến ngày 23/11/2026 sẽ hoàn thiện các thử nghiệm theo chương trình đăng ký.

Tổ máy 2 dự kiến bắt đầu thử nghiệm sau khi hòa đồng bộ lần đầu và hoàn thiện toàn bộ chương trình thử nghiệm vào ngày 3/1/2027.

Tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ COD

Theo EVNPMB2, quá trình chạy thử vẫn tiềm ẩn một số rủi ro có thể tác động đến tiến độ. Trong đó, thiết bị có thể phát sinh bất thường phải dừng tổ máy để xử lý; lịch phát công suất, thử nghiệm có thể phải điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn điều độ hệ thống điện quốc gia; một số nội dung hiệu chỉnh, thử nghiệm có thể chưa đạt yêu cầu và cần thêm thời gian để tinh chỉnh thiết bị.

Theo quy định, chạy tin cậy mỗi tổ máy kéo dài 30 ngày, trong đó có tối thiểu 3 ngày liên tục chạy đầy tải. Tổ máy 1 dự kiến chạy tin cậy từ ngày 25/10 đến 23/11/2026; Tổ máy 2 từ ngày 5/12/2026 đến 3/1/2027.

Bên cạnh các yêu cầu về kỹ thuật, để được nghiệm thu phát điện thương mại, dự án còn phải hoàn thành các điều kiện liên quan đến nghiệm thu công trình, môi trường, phòng cháy chữa cháy, hoạt động điện lực và các hồ sơ theo quy định.

Đáng chú ý, đến nay Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch đã phối hợp với EVNPMB2 rà soát, hoàn thiện 10/13 nhóm hồ sơ. Ba nhóm hồ sơ còn cần tiếp tục hoàn thành gồm biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành đối với công trình thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu và văn bản giao đất, cho thuê đất, đất có mặt nước hoặc khu vực biển để thực hiện dự án.

Trên cơ sở tiến độ chạy thử và các điều kiện nghiệm thu, EVNPMB2 đánh giá thời điểm COD của Tổ máy 1 dự kiến là ngày 29/12/2026 và Tổ máy 2 ngày 8/2/2027. Thời điểm COD còn phụ thuộc vào thời gian phê duyệt hồ sơ.

Để rút ngắn thời gian, EVNPMB2 đề nghị Tổng thầu EPC và các nhà thầu liên quan tăng cường nhân lực, chuyên gia kỹ thuật; tổ chức đồng thời các bài thử nghiệm có thể triển khai song song; xử lý nhanh các tồn tại phát sinh và tối ưu thời gian vận hành phục vụ chạy thử.

EVNPMB2 cũng đề nghị tăng cường phối hợp với NSMO trong điều độ và bố trí lịch thử nghiệm, nhất là các thử nghiệm yêu cầu tổ máy mang tải, thay đổi công suất, sa thải phụ tải, Runback, House load, đáp ứng tần số, AVR/PSS và các nội dung có ảnh hưởng đến chế độ vận hành hệ thống điện.

Cùng với đó, các bên được yêu cầu rà soát, phân loại các bài thử nghiệm theo mức độ cần thiết đối với công tác nghiệm thu, đưa tổ máy vào vận hành; những thử nghiệm có thể thực hiện trong quá trình chạy tin cậy hoặc bổ sung sau khi hoàn thành các điều kiện cần thiết cho COD.

EVNPMB2 kiến nghị duy trì cơ chế phối hợp, giao ban và cập nhật tiến độ thử nghiệm hằng ngày cho đến khi hoàn thành toàn bộ chương trình. Tổng thầu EPC được đề nghị cam kết huy động đầy đủ nhân lực, chuyên gia và nguồn lực để hoàn thành các bài thử nghiệm, chủ động xử lý các tồn tại, hiệu chỉnh và thử nghiệm lại đối với những nội dung chưa đạt yêu cầu.

Ban Quản lý Dự án Điện 2 đồng thời đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ trong phạm vi thẩm quyền, tạo điều kiện để các bên phối hợp, góp phần bảo đảm tiến độ hoàn thành, nghiệm thu và đưa các tổ máy của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào vận hành an toàn, ổn định.

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của các dự án nhiệt điện tại Khu Kinh tế Hòn La đối với an ninh năng lượng và phát triển kinh tế địa phương. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành và chính quyền xã Phú Trạch tập trung phối hợp xử lý dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch. Đặc biệt, chủ đầu tư và các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác chạy thử tin cậy để phát điện thương mại trong tháng 11/2026, đồng thời chuẩn bị chu đáo phương án tổ chức lễ khánh thành theo đúng kế hoạch.