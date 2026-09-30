Nhiệt điện Quảng Trạch I hoàn thiện các bước cuối trước khi vận hành

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 ở thôn Vĩnh Sơn, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Hiện các tổ máy tiếp tục được chạy thử, hiệu chỉnh và nghiệm thu các hệ thống thiết bị; đồng thời, các thông số kỹ thuật được kiểm tra, hồ sơ và thủ tục cần thiết được hoàn thiện để chuyển từ giai đoạn chạy thử sang vận hành thương mại.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, được xây dựng tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, gồm 2 tổ máy với tổng công suất 1.403 MW. Dự án sử dụng công nghệ trên siêu tới hạn (USC), thuộc nhóm công nghệ nhiệt điện than có thông số hơi cao, giúp nâng cao hiệu suất sử dụng nhiên liệu so với công nghệ truyền thống.

Trong quá trình hoàn thiện dự án, tổ máy số 1 đã hòa lưới điện lần đầu và tiếp tục thực hiện các bước chạy thử, hiệu chỉnh theo chương trình kỹ thuật. Tổ máy số 2 cũng đã hòa lưới lần đầu vào cuối tháng 9/2026. Việc cả hai tổ máy lần lượt hòa lưới là bước quan trọng trong kiểm tra, hiệu chỉnh và nghiệm thu theo yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa vào vận hành thương mại vào cuối năm nay…

Để hỗ trợ mục tiêu này, tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Phần diện tích còn lại phục vụ các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch phải được hoàn thành bàn giao chậm nhất ngày 15/10/2026. Việc hoàn tất mặt bằng được xác định là một trong những điều kiện để các hạng mục liên quan được triển khai đồng bộ, không ảnh hưởng đến tiến độ chung của Trung tâm Điện lực.

Cùng với tiến độ xây dựng và hoàn thiện thiết bị, EVN, Ban Quản lý dự án Điện 2 và các nhà thầu đang phải đồng thời bảo đảm mọi yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, môi trường và độ tin cậy của hệ thống trước khi chuyển sang vận hành thương mại. Đây là giai đoạn đòi hỏi việc xử lý các tồn tại kỹ thuật phải được thực hiện song song với hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu và các thủ tục liên quan.

Khi đi vào vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I với công suất 1.403 MW sẽ bổ sung nguồn điện quy mô lớn cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời hình thành một trong những dự án năng lượng quan trọng tại khu vực Bắc Trung Bộ. Việc đưa nhà máy vào vận hành cũng là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, cùng với các dự án nguồn điện và hạ tầng phụ trợ đang được triển khai tại khu vực này.