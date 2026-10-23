Nhiệt điện Quảng Ninh lãi 9 tháng vượt kế hoạch năm, 'trắng' vay nợ

Theo báo cáo tài chính mới công bố, trong quý III/2026, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM: QTP) ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.814,6 tỷ đồng, tăng 36,9% so với mức 2.056,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt đến 75,7 tỷ đồng, tăng 129,3%.

Trong cùng kỳ, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý đạt 93,1 tỷ đồng, tăng 44,9%, tương ứng tăng khoảng 28,8 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Sau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của Nhiệt điện Quảng Ninh lần lượt đạt 186,4% và 186,3% mục tiêu đề ra trong kế hoạch năm 2026 (Ảnh minh họa).

Kết quả này chủ yếu do sản lượng điện thương phẩm tăng, làm tăng doanh thu bán điện tương ứng, trong khi giá vốn bán hàng tăng với tốc độ chậm hơn so với doanh thu. Trong cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng lên 2.721,6 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 36,6%, thấp hơn so với tốc độ tăng doanh thu.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính trong quý đạt 25,7 tỷ đồng, tăng 17,7 tỷ đồng, tương đương 221,9% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm từ khoảng 2,58 tỷ đồng xuống còn 2,4 triệu đồng. Doanh nghiệp cho biết quý III cũng không phát sinh chi phí đi vay.

Nắm giữ hơn 1.800 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng

Tính chung 9 tháng đầu năm, QTP đạt 9.173,3 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước và vượt mục tiêu tổng doanh thu 9.576,43 trong kế hoạch năm. Giá vốn tăng 15,8%, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, giúp lợi nhuận gộp đạt 764,4 tỷ đồng, tăng 33,9%.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 599,5 tỷ đồng, tăng 51,3% so với mức 396,2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Như vậy, kết quả lợi nhuận sau thuế đã vượt 86,3% so với mục tiêu đề ra cả năm là 321,83 tỷ đồng.

Tổng tài sản của QTP tại ngày 30/9/2026 đạt 7.563,2 tỷ đồng, giảm 2,7% so với đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 1.461,5 tỷ đồng lên 1.774,1 tỷ đồng, tương ứng tăng 21,4%.

Đặc biệt, toàn bộ 1.774,1 tỷ đồng đều là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, tăng hơn 314,1 tỷ đồng so với đầu năm. Cộng thêm 82,1 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn, tổng lượng tiền mặt và tiền gửi mà doanh nghiệp đang nắm giữ đạt hơn 1.856,2 tỷ đồng, chiếm gần 25% tổng tài sản. Nhờ quy mô tiền gửi dồi dào, doanh thu từ lãi tiền gửi trong quý III đã đạt 24,9 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước là gần 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, QTP còn ghi nhận hơn 3.091,5 tỷ đồng phải thu khách hàng ngắn hạn, giảm khoảng 122 tỷ đồng so với đầu năm. Theo thuyết minh chi tiết, phần lớn khoản nợ nằm ở Công ty Mua bán điện (EPTC) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với số tiền lên tới 3.089,57 tỷ đồng, chiếm tới 99,94% tổng các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng.

Được thành lập năm 2002, CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh là một trong những doanh nghiệp sản xuất điện quy mô lớn tại Việt Nam. Công ty quản lý, vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh với tổng công suất 1.200MW, gồm 4 tổ máy. Nhà máy đấu nối với hệ thống điện quốc gia thông qua Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh ở cấp điện áp 500kV và 220kV, với sản lượng điện thiết kế bình quân khoảng 7,2 tỷ kWh mỗi năm. Chỉ trong quý III/2026, công ty liên tiếp bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc mới. Trong đó, ông Nguyễn Công Kiên được bổ nhiệm từ ngày 12/8, còn ông Dương Thành Công đảm nhiệm chức vụ từ ngày 16/10, với nhiệm kỳ 5 năm.