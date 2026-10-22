Nhiệt điện Quảng Ninh lãi 9 tháng vượt 25% kế hoạch năm

Việc lợi nhuận tăng nhanh hơn doanh thu cho thấy hiệu quả kinh doanh được cải thiện ở QTP.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, QTP ghi nhận doanh thu thuần khoảng 2.815 tỷ đồng, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn doanh thu, đạt khoảng 2.722 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt khoảng 93 tỷ đồng, tăng 45%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý đạt khoảng 26 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính gần như không đáng kể do doanh nghiệp không phát sinh chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm khoảng 18%, xuống còn 23 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III đạt gần 76 tỷ đồng, tăng 129% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của QTP đạt khoảng 9.173 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán ở mức 8.409 tỷ đồng, tăng khoảng 16%, đưa lợi nhuận gộp lên 764 tỷ đồng, tăng 34%. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 750 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 600 tỷ đồng, cùng tăng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, QTP đặt mục tiêu doanh thu 11.075 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 83% kế hoạch doanh thu và đạt 125% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Việc lợi nhuận tăng nhanh hơn doanh thu cho thấy hiệu quả kinh doanh được cải thiện. Tuy nhiên, kết quả này không chỉ đến từ hoạt động phát điện mà còn có đóng góp của nguồn thu tài chính và việc tiết giảm chi phí lãi vay.

Một động lực quan trọng của QTP là sản lượng điện thương phẩm tăng. Theo thông tin phân tích kết quả kinh doanh 9 tháng, sản lượng điện thương phẩm đạt khoảng 5,45 tỷ kWh, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng tăng góp phần mở rộng doanh thu bán điện. Đồng thời, giá vốn tăng chậm hơn doanh thu trong quý III giúp lợi nhuận gộp cải thiện. Dù vậy, hiệu quả hoạt động nhiệt điện vẫn chịu ảnh hưởng của giá nhiên liệu, sản lượng huy động, chi phí bảo dưỡng và cơ chế thanh toán trên thị trường điện.

Bên cạnh hoạt động cốt lõi, nguồn thu tài chính cũng đóng góp đáng kể vào lợi nhuận. QTP hiện nắm giữ gần 1.800 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Trong bối cảnh không còn dư nợ vay tài chính, doanh nghiệp vừa giảm được áp lực chi phí vốn, vừa có thêm thu nhập từ lãi tiền gửi.

Tuy nhiên, lãi tiền gửi phụ thuộc vào quy mô tiền nhàn rỗi và mặt bằng lãi suất. Vì vậy, cần phân biệt phần lợi nhuận đến từ hoạt động phát điện với phần đóng góp của hoạt động tài chính để đánh giá chính xác hơn tính bền vững của tăng trưởng.

QTP đang chuẩn bị nguồn lực cho các khoản đầu tư phục vụ vận hành và đáp ứng yêu cầu môi trường. Ngày 16/10/2026, doanh nghiệp ký hợp đồng tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng (EPC) cho dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, với giá trị khoảng 3.270 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Quy mô hợp đồng đặt ra yêu cầu cân đối dòng tiền và tiến độ giải ngân trong thời gian tới. Giá trị hợp đồng không đồng nghĩa toàn bộ chi phí sẽ được thanh toán ngay trong năm 2026; tác động thực tế còn phụ thuộc tiến độ thực hiện và điều khoản thanh toán.

Với lượng tiền gửi lớn và không còn dư nợ vay, QTP có nền tảng tài chính thuận lợi để chủ động nguồn vốn. Dù vậy, dòng tiền kinh doanh, nhu cầu vốn lưu động và chi phí đầu tư vẫn là những chỉ tiêu cần theo dõi.