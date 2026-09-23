Nhiệt điện Phú Mỹ chủ động các giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ phát điện cuối năm 2026

Ngày 21/9, Tổng giám đốc Lê Văn Danh cùng các ban chuyên môn của EVNGENCO3 đã có buổi làm việc với Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ về công tác sản xuất điện các tháng cuối năm 2026 và kế hoạch sản xuất năm 2027.

Ông Lê Văn Danh - Tổng giám đốc EVNGENCO3 (giữa) chủ trì buổi làm việc

Báo cáo Tổng giám đốc EVNGENCO3 cùng đại diện các ban chuyên môn Tổng công ty, ông Trần Hữu Thanh - Phó giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, Công ty đã vận hành các tổ máy an toàn, tin cậy, đáp ứng yêu cầu của hệ thống điện với sản lượng điện sản xuất được 6,37 tỷ kWh, đạt 63,6% kế hoạch năm.

Công ty đang triển khai đại tu tổ máy GT21, ST23, Lò 21 và Lò 22, trong đó nhiều hạng mục đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, chạy thử và hiệu chỉnh để sẵn sàng đưa tổ máy trở lại vận hành theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, Công ty đang triển khai nhiều giải pháp phục hồi công suất, nâng cao hiệu suất và giảm suất hao nhiệt tại các nhà máy Phú Mỹ. Công tác thị trường điện tiếp tục được chú trọng và đạt kết quả tốt, đồng thời đã ký biên bản đàm phán với Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) về hợp đồng mua bán điện dài hạn của Nhà máy Phú Mỹ 1 áp dụng từ năm 2027.

Ông Trần Đình Ân - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cho biết, Công ty đặt mục tiêu sản xuất năm 2027 là 11,32 tỷ kWh, tăng 13,8% so với ước thực hiện năm 2026; nhu cầu khí dự kiến khoảng 2,19 tỷ Sm³, trong đó có khoảng 430 triệu Sm³ LNG. Đây là mục tiêu đòi hỏi sự chủ động cao trong công tác nhiên liệu, quản lý, vận hành, sửa chữa các tổ máy.

Do đó, Công ty đã có các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, đảm bảo nguồn nhiên liệu, nâng cao hiệu quả vận hành và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho kế hoạch sản xuất năm 2027.

Thực hiện đại tu tổ máy GT12 Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1

Ông Lê Văn Danh - Tổng giám đốc EVNGENCO3 ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBNV Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ trong thời gian qua. Ông đề nghị Công ty tiếp tục triển khai các giải pháp chủ động đảm bảo nhiên liệu, nguồn nhân lực và biện pháp kỹ thuật để hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối năm 2026 và năm 2027.

Công ty cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ mới, sáng kiến kỹ thuật, giảm suất hao nhiệt và điện tự dùng, nâng cao hiệu suất, đảm bảo các tổ máy khả dụng cao, vận hành an toàn, ổn định, tin cậy và hiệu quả.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc Lê Văn Danh, tập thể CBNV Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ quyết tâm chung sức, đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện kế hoạch năm 2027, góp phần đảm bảo ổn định cho hệ thống điện và đóng góp vào kết quả chung của EVNGENCO3.