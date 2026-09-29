Nhiệt điện Nghi Sơn chủ động “từ sớm, từ xa” - Giữ vững dòng điện an toàn mùa mưa bão 2026

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

Ứng phó toàn diện theo kịch bản "trước - trong - sau bão"

Trong bối cảnh đó, Nhà máy vẫn duy trì sản xuất ổn định, đóng góp hiệu quả cho hệ thống điện quốc gia. Sản lượng điện tháng 08/2026 là 233,85 triệu kWh, đạt 158% kế hoạch tháng của Tổng công ty (148 triệu kWh).

Sản lượng điện lũy kế đến ngày 31/8/2026 của Nhà máy đạt 2.657,01 triệu kWh, đạt 96,33% kế hoạch 08 tháng (2.758,28 triệu kWh) và đạt 66,67% kế hoạch năm của Bộ Công Thương (3.985,44 tr.kWh); đạt 139,18% kế hoạch 08 tháng (1.909 triệu kWh) và đạt 105,52% kế hoạch năm (2.518 triệu kWh) của Tổng công ty; đạt 108,92% phương thức 08 tháng (2.439,34 triệu kWh) của NSMO .

Để không bị động trước những diễn biến bất thường của biến đổi khí hậu, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của Công ty đã xây dựng quy trình ứng phó chặt chẽ, bài bản theo từng mốc thời gian, quán triệt nguyên tắc “từ sớm, từ xa”.

Ngay từ những tháng đầu năm, Công ty đã tổ chức tổng kiểm tra hiện trạng toàn bộ công trình, thiết bị của Nhà máy; trên cơ sở đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự họp bàn, lập kế hoạch sửa chữa, gia cố kịp thời các vị trí xung yếu. Các bộ phận chuyên trách khẩn trương gia cố hệ thống mái tôn nhà kho, nhà xưởng của Nhà máy nhằm tăng khả năng chống chịu gió lốc; đồng thời nạo vét, vệ sinh hệ thống kênh mương nội bộ để khơi thông dòng chảy, hạn chế ngập úng cục bộ.

Nạo vét kênh thoát nước lưu vực, đảm bảo lưu thông dòng chảy trong mùa bão lũ.

Bên cạnh đó, Công ty chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn nước sạch, lương thực, thực phẩm và vật tư y tế thiết yếu, bảo đảm duy trì sinh hoạt tại chỗ cho cán bộ, công nhân viên (CBCNV) trong trường hợp Nhà máy bị cô lập. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu quan trọng được lưu trữ, bảo quản tại khu vực an toàn, tránh ngập nước.

Sau khi bão tan, lực lượng tại chỗ của Nhà máy nhanh chóng chuyển sang giai đoạn khắc phục hậu quả: thu dọn bùn đất, rác thải để phòng ngừa dịch bệnh, xử lý nguồn nước sinh hoạt và khử trùng các khu vực bị ngập úng.

Quản trị rủi ro khoa học - Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị

Để duy trì dòng điện an toàn, liên tục trong suốt mùa mưa bão, Công ty xác định phải quản trị rủi ro hạ tầng và con người một cách khoa học, nghiêm ngặt. Trước khi bão đổ bộ, toàn bộ hệ thống cửa sổ, cửa cuốn và các phòng chức năng của Nhà máy được chằng chống chắc chắn. Đặc biệt, các thiết bị lớn của Nhà máy có nguy cơ ngã đổ khi hoạt động ngoài trời như cẩu bốc than, máy đánh đống, máy rải đống được di chuyển về vị trí an toàn và thực hiện nghiêm quy trình neo bão.

Về nguồn nhiên liệu, than và dầu mỡ phục vụ vận hành các tổ máy của Nhà máy được tính toán, tập kết đầy đủ cả về khối lượng và chất lượng tại các kho chứa kiên cố trước khi bão di chuyển vào Biển Đông. Hệ thống điện của Nhà máy được kiểm tra, rà soát liên tục nhằm ngăn ngừa nước xâm nhập gây chạm chập. Nhà máy luôn sẵn sàng quy trình ngắt điện khẩn cấp cục bộ cho từng phân xưởng khi xảy ra giông sét lớn hoặc ngập lụt, đồng thời duy trì hệ thống máy phát điện dự phòng cho các phụ tải phục vụ cứu hộ đặc biệt.

Quán triệt sâu sắc phương châm “bốn tại chỗ”, Công ty đã thành lập đội xung kích phản ứng nhanh, trực chiến 24/24h tại Nhà máy để kịp thời xử lý sự cố. Lãnh đạo Công ty thường xuyên kiểm tra sát sao thực địa, chỉ đạo các bộ phận điều chỉnh ca kíp phù hợp, tạm dừng các công việc trên cao hoặc ngoài trời khi có mưa lớn. Đối với CBCNV tham gia khắc phục sự cố tại khu vực có nước, Công ty yêu cầu bắt buộc mặc áo phao, sử dụng dây thừng bảo hiểm, kiểm tra mực nước trước khi di chuyển và tuyệt đối không đi qua khu vực nước lũ chảy xiết hay có nguy cơ sạt lở.

Nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó, bên cạnh nguồn lực nội bộ, Công ty đã ký kết quy chế phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn phường Nghi Sơn, sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu kịp thời khi tình huống thiên tai vượt quá khả năng kiểm soát tại chỗ.

Với sự chuẩn bị bài bản, đầu tư nghiêm túc cho hạ tầng kỹ thuật và không ngừng nâng cao ý thức kỷ luật lao động trong toàn thể CBCNV, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn quyết tâm hướng tới một mùa mưa bão năm 2026 an toàn tuyệt đối. Chủ động ứng phó “từ sớm, từ xa” chính là chìa khóa giúp Công ty bảo vệ tính mạng con người, giữ vững thiết bị của Nhà máy, đồng thời bảo đảm vận hành ổn định, tin cậy, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.