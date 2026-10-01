Nhiệt điện Mông Dương 1 tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành 7,13 tỷ kWh điện

Với khối lượng sản xuất còn lại lớn trong những tháng cuối năm, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất 7,13 tỷ kWh được giao.

Phòng Điều khiển trung tâm Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1.

Kế hoạch sản xuất được điều chỉnh tăng, yêu cầu vận hành đặt ra cao hơn

Năm 2026, Công ty Nhiệt điện Mông Dương được giao kế hoạch sản xuất điện (tại Quyết định số 384/QĐ-GENCO3 ngày 31/01/2026) là 7,03 tỷ kWh. Sau đó, được điều chỉnh lên 7,13 tỷ kWh (theo Quyết định số 2580/QĐ-GENCO3 ngày 30/7/2026).

Việc kế hoạch sản xuất điện được điều chỉnh tăng trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý vận hành, sửa chữa thiết bị và chuẩn bị nhiên liệu của Công ty.

Ngay từ đầu năm, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì độ khả dụng, độ tin cậy của các tổ máy; tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng thiết bị; nâng cao chất lượng công tác vận hành, sửa chữa và bảo đảm nguồn than phục vụ sản xuất. Cùng với đó, công tác phối hợp giữa các đơn vị được chú trọng, qua đó kịp thời nhận diện, xử lý các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành của các tổ máy.

Đến hết ngày 27/9/2026, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đã sản xuất 5,254 tỷ kWh điện, đạt khoảng 73,7% kế hoạch năm. Đây là cơ sở để Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức sản xuất hiệu quả trong quý IV, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Khu vực tua bin tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương.

Chủ động thiết bị, nhiên liệu, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 hiện có 2 tổ máy, tổng công suất 1.080 MW, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống điện khu vực Đông Bắc.

Trong những tháng cuối năm, khi điều kiện thủy văn có thể diễn biến không thuận lợi và nhu cầu huy động các nguồn nhiệt điện có khả năng gia tăng, việc duy trì khả năng vận hành ổn định, tin cậy của các tổ máy có ý nghĩa quan trọng, góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải và bảo đảm an ninh cung cấp điện.

Để thực hiện mục tiêu sản xuất 7,13 tỷ kWh, Công ty tiếp tục tập trung kiểm soát chặt chẽ tình trạng thiết bị, thực hiện nghiêm các quy trình vận hành; chủ động nguồn than và tổ chức cung ứng nhiên liệu phù hợp với phương thức huy động; nâng cao chất lượng công tác sửa chữa, bảo dưỡng, xử lý kịp thời các khiếm khuyết thiết bị.

Đáng chú ý, Công ty đã phối hợp với Công ty EPS hoàn thành công tác đại tu tổ máy S2, rút ngắn tiến độ 3 ngày so với kế hoạch sửa chữa được giao. Kết quả này góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng của tổ máy, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty chủ động trong phương thức vận hành những tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, Công ty duy trì lực lượng trực vận hành, sửa chữa sẵn sàng; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị nhằm chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh, bảo đảm các tổ máy có thể đáp ứng nhanh yêu cầu huy động của hệ thống.

Hệ thống máy móc, thiết bị của Nhà máy được vận hành và theo dõi 24/7.

Dồn lực cho những tháng cuối năm

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất điện 7,13 tỷ kWh, Công ty Nhiệt điện Mông Dương xác định bảo đảm an toàn thiết bị, duy trì độ khả dụng và nâng cao độ tin cậy vận hành là những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026.

Với yêu cầu sản xuất còn lại lớn, Công ty tiếp tục chú trọng công tác quản lý vận hành, theo dõi sát tình trạng thiết bị, thực hiện nghiêm các quy trình kỹ thuật và an toàn; đồng thời chủ động công tác sửa chữa, bảo dưỡng và bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất.

Cùng với đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, tinh thần chủ động trong xử lý các tình huống phát sinh và việc duy trì lực lượng vận hành, sửa chữa sẵn sàng được xác định là những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện.

Tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt điện Mông Dương đang tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực cao nhất, hướng tới hoàn thành kế hoạch sản xuất điện được giao trong năm 2026.

Góp phần bảo đảm an ninh cung cấp điện

Hoàn thành kế hoạch sản xuất 7,13 tỷ kWh không chỉ có ý nghĩa đối với việc thực hiện mục tiêu sản xuất, kinh doanh của Công ty Nhiệt điện Mông Dương mà còn góp phần vào việc bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

Trong bối cảnh nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống tiếp tục đặt ra yêu cầu cao, việc duy trì các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, tin cậy sẽ góp phần bảo đảm khả năng đáp ứng phụ tải, nâng cao độ an toàn của hệ thống điện.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, Công ty Nhiệt điện Mông Dương tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức sản xuất khoa học, bảo đảm thiết bị và nhiên liệu, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao, qua đó đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.