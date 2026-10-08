Nhiệt điện Hải Phòng tiếp tục biến động nhân sự

Nhiệt điện Hải Phòng liên tiếp có biến động nhân sự cấp cao trong năm 2026. Hồi tháng 5 vừa qua, ông Dương Sơn Bá, Tổng giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Ông Dương Sơn Bá - Tổng giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" vào tháng 5/2026. Ảnh: HND.

Tiếp đến cuối tháng 8/2026, công ty công bố ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch HĐQT đã qua đời tại nhà riêng. Sau đó, HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng đã thông qua phương án kiện toàn nhân sự. Qua đó, ông Đoàn Đức Toàn được giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT công ty.

Đến nay, vị trí quyền Chủ tịch HĐQT được giao tạm thời cho Thành viên HĐQT Bùi Trung Sơn.

Trong khi đó, ông Trần Xuân Trường, Phó tổng giám đốc, thôi thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Quyền Tổng giám đốc; ông Lê Anh Tân, Phó tổng giám đốc, được giao thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Quyền Tổng giám đốc cho đến khi HĐQT có phương án nhân sự thay thế.

Cùng với việc kiện toàn nhân sự, trong cùng ngày, Nhiệt điện Hải Phòng cũng báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định.

Theo doanh nghiệp, nguyên nhân xuất phát từ cơ cấu cổ đông. Cụ thể, theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/4 để tham dự ĐHĐCĐ thường niên, công ty có 1.566 cổ đông, gồm 4 cổ đông lớn và 1.562 cổ đông không phải cổ đông lớn.

Trong đó, nhóm 1.562 cổ đông không phải cổ đông lớn đang nắm giữ tổng cộng 34,1 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng 6,82% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Tỷ lệ này thấp hơn mức tối thiểu 10% theo quy định.

Tính đến nay, Tổng Công ty Phát điện 2 (Mã: GE2) và CTCP Nhiệt điện Phả Lại (Mã: PPC) là hai cổ đông lớn của Nhiệt điện Hải Phòng, lần lượt sở hữu 51% và 25,97% vốn doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 9% và Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sở hữu 7,21%.