Nhiệt điện Hải Phòng (HND) tiếp tục thay đổi nhân sự cấp cao, dự kiến bầu mới Chủ tịch và Tổng Giám đốc

Cổ đông lớn đề cử nhân sự thay thế, định hướng bầu mới lãnh đạo cấp cao

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán: HND) vừa lên kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 04/12 tại thành phố Hải Phòng. Nội dung trọng tâm của kỳ họp tập trung hoàn toàn vào công tác nhân sự. Theo tài liệu công bố, Hội đồng quản trị trình cổ đông thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Đức Toàn. Cùng với việc thay đổi ở cơ quan quản trị, doanh nghiệp cũng trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp sẽ tiến hành biểu quyết bầu bổ sung hai thành viên mới vào Hội đồng quản trị là ông Vũ Xuân Dũng và ông Vũ Hữu Phúc. Hai ứng viên này đều do cổ đông lớn là Tổng công ty Phát điện 2 đề cử để tham gia vào cơ quan điều hành cao nhất. Dữ liệu công bố cho thấy ông Vũ Xuân Dũng sinh năm 1976, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông Dũng hiện giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thuỷ điện Trung Sơn và được cử làm người đại diện 40% phần vốn tại doanh nghiệp để định hướng đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ứng viên thứ hai là ông Vũ Hữu Phúc sinh năm 1970, có trình độ Thạc sĩ. Ông Phúc đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Công ty Cổ phần Thuỷ điện Sông Ba Hạ và được cử đại diện 30% phần vốn để tham gia Hội đồng quản trị, qua đó định hướng giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Việc thay thế và bổ sung các nhân sự dày dặn kinh nghiệm từ các đơn vị thành viên trong ngành điện được thực hiện để kiện toàn dứt điểm bộ máy điều hành, tạo sự ổn định trong công tác quản trị và tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi.

Chuỗi biến động thượng tầng sau sự kiện nguyên lãnh đạo bị khởi tố

Kế hoạch sắp xếp nhân sự cấp cao sắp tới tiếp nối chuỗi biến động mạnh mẽ tại bộ máy điều hành của doanh nghiệp diễn ra trong sáu tháng đầu năm 2026. Sự xáo trộn bắt nguồn từ ngày 21/05/2026 khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyên Tổng Giám đốc Dương Sơn Bá để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Ngay sau biến cố pháp lý này, doanh nghiệp đã lập tức thay đổi người đại diện theo pháp luật bằng việc chỉ định Chủ tịch Hội đồng quản trị Tạ Công Hoan đảm nhận vai trò này. Đến ngày 01/06/2026, cơ quan quản trị chính thức miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Dương Sơn Bá, đồng thời giao Phó Tổng Giám đốc Trần Xuân Trường thực hiện chức trách và nhiệm vụ của người đứng đầu ban điều hành.

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra vào ngày 24/06/2026 cũng ghi nhận một đợt thanh lọc nhân sự quy mô lớn. Các cổ đông đã biểu quyết miễn nhiệm ba Thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Lê Minh Tuấn, ông Dương Sơn Bá và ông Trần Anh Duy. Đại hội đã bầu bổ sung ông Bùi Trung Sơn và chính ông Đoàn Đức Toàn vào Hội đồng quản trị. Cơ cấu Ban kiểm soát cũng có sự thay đổi khi ông Nguyễn Ngọc Anh và ông Trần Minh Tâm được miễn nhiệm, nhường chỗ cho các thành viên mới được bổ nhiệm là ông Trần Thái Hoàng và bà Nguyễn Thị Lương Thanh. Việc liên tục tổ chức đại hội bất thường để cấu trúc lại bộ máy lãnh đạo cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp trong việc thiết lập một đội ngũ quản trị minh bạch, bảo đảm tính liên tục trong vận hành.