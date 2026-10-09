Nhiệt điện Hải Phòng (HND) giao quyền phụ trách Hội đồng quản trị, báo cáo không còn là công ty đại chúng

Ông Bùi Trung Sơn phụ trách Hội đồng quản trị, cơ cấu cổ đông quá cô đặc

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán: HND) vừa công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, Hội đồng quản trị doanh nghiệp đã ban hành nghị quyết giao ông Bùi Trung Sơn, Thành viên Hội đồng quản trị, thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/10/2026 và kéo dài cho đến khi cấp có thẩm quyền phê duyệt kiện toàn nhân sự chính thức.

Cùng với quyết định bổ nhiệm mới, công ty cũng tiến hành miễn nhiệm vai trò thực hiện chức trách Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Đức Toàn. Việc thay đổi nhân sự diễn ra sau khi ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, từ trần vào ngày 27/08. Hồi tháng 6 năm nay, cố Chủ tịch Tạ Công Hoan đã ủy quyền cho ông Đoàn Đức Toàn tạm thời thực hiện vai trò, quyền hạn của người đứng đầu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Đi kèm với sự biến động ở vị trí lãnh đạo, Nhiệt điện Hải Phòng cũng chính thức có báo cáo về việc không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng kể từ ngày 17/04/2026. Nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ việc cơ cấu cổ đông hiện tại không thỏa mãn các quy định pháp luật. Theo quy định, công ty đại chúng phải có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

Tuy nhiên, dữ liệu tại ngày chốt danh sách cổ đông 17/04/2026 cho thấy cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp này quá cô đặc. Trong tổng số 1.566 cổ đông có tên trong danh sách, 1.562 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn chỉ nắm giữ tổng cộng 34,1 triệu cổ phiếu. Khối lượng này chỉ tương đương tỷ lệ sở hữu 6,82%, thấp hơn mức 10% bắt buộc. Phần lớn cổ phần của doanh nghiệp hiện tập trung vào nhóm 4 cổ đông lớn với tổng tỷ lệ sở hữu lên tới 93,18%. Trong đó, Tổng Công ty Phát điện 2 nắm quyền chi phối với tỷ lệ sở hữu 51%, tiếp theo là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sở hữu 25,97% vốn điều lệ.

Lợi nhuận bán niên vượt mục tiêu cả năm

Trái ngược với những xáo trộn về mặt nhân sự và tư cách pháp lý trên sàn chứng khoán, hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Nhiệt điện Hải Phòng lại ghi nhận những con số tăng trưởng tích cực. Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2026 cho thấy doanh nghiệp đạt mức doanh thu thuần hơn 6.080 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ rệt giúp công ty thu về 638 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Con số này tăng vọt 41% so với thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm 2025. Với kết quả khả quan này, Nhiệt điện Hải Phòng đã sớm hoàn thành và vượt 11% mục tiêu lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông giao phó cho cả năm 2026 chỉ sau hai quý đầu năm.