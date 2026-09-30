Nhiệt điện Hải Phòng (HND) chốt quyền trả cổ tức tiền mặt, lợi nhuận bán niên vượt kế hoạch năm

Cổ đông lớn thu về hàng chục tỷ đồng từ đợt chia cổ tức

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa cập nhật thông báo của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền được ấn định vào 02/10/2026. Doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%, tương đương mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 300 đồng. Với khối lượng 500 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, tổng số tiền Nhiệt điện Hải Phòng cần chi ra cho đợt phân phối lợi nhuận này đạt mức 150 tỷ đồng. Thời gian thanh toán chính thức dự kiến bắt đầu từ ngày 15/10/2026.

Cơ cấu sở hữu tại Nhiệt điện Hải Phòng hiện có sự cô đặc với sự góp mặt của các tổ chức lớn trong ngành năng lượng. Hai cổ đông lớn nhất của công ty bao gồm Tổng Công ty Phát điện 2 nắm giữ 225 triệu cổ phiếu và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC) sở hữu gần 130 triệu cổ phiếu. Căn cứ theo tỷ lệ chia cổ tức đã công bố, Tổng Công ty Phát điện 2 sẽ thu về 67,5 tỷ đồng. Trong khi đó, Nhiệt điện Phả Lại cũng dự kiến ghi nhận 39 tỷ đồng dòng tiền từ đợt chi trả cổ tức này.

Lợi nhuận bán niên vượt kế hoạch giữa biến động nhân sự cấp cao

Quyết định chia cổ tức được thực hiện trên nền tảng kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm 2026. Báo cáo tài chính bán niên cho thấy Nhiệt điện Hải Phòng ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 6.080 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Sự cải thiện về hiệu quả vận hành giúp lợi nhuận trước thuế của công ty vọt lên mức 638 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 41% so với nửa đầu năm 2025. Kết quả này giúp doanh nghiệp hoàn thành sớm và vượt 11% mục tiêu lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông giao phó cho cả năm tài chính 2026.

Hoạt động kinh doanh ghi nhận tín hiệu khả quan nhưng doanh nghiệp lại vừa trải qua sự mất mát lớn trong bộ máy lãnh đạo cấp cao. Ngày 27/08/2026, ông Tạ Công Hoan là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã từ trần. Trước thời điểm qua đời, vào tháng 6/2026, cố Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tiến hành ủy quyền cho ông Đoàn Đức Toàn là Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời thực hiện vai trò và quyền hạn của người đứng đầu Hội đồng quản trị tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để duy trì sự ổn định trong công tác quản trị doanh nghiệp.