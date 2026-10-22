Nhiệt điện Hải Phòng (HND) báo lãi quý 3 dù phải gánh hơn 114 tỷ đồng tiền bồi thường

Doanh thu và lợi nhuận gộp cải thiện

Trong quý 3/2026, Nhiệt điện Hải Phòng ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.782 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chính đến từ việc sản lượng điện thương phẩm tăng thêm 268 triệu kWh. Giá hợp đồng thanh toán điện cũng được điều chỉnh tăng tương ứng với đà tăng của giá than đầu vào. Sự điều chỉnh này khiến giá vốn hàng bán tăng 27%, lên mức gần 2.588 tỷ đồng. Mặc dù chi phí đầu vào gia tăng, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 194 tỷ đồng, cải thiện tích cực so với mức lỗ gộp hơn 1 tỷ đồng của quý 3/2025.

Về hoạt động tài chính, doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng tăng 162% lên mức 7,6 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 26%, ghi nhận 21 tỷ đồng. Nhờ doanh thu cốt lõi tăng trưởng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 180 tỷ đồng, khắc phục được khoản lỗ 15 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận ròng chịu áp lực từ chi phí bồi thường và thuế

Mặc dù lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ở mức cao, lợi nhuận sau thuế của Nhiệt điện Hải Phòng chỉ đạt 35 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ khoản chi phí khác tăng đột biến lên 116 tỷ đồng, dẫn đến khoản lỗ khác 108 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, việc hạch toán này được thực hiện theo Bản án phúc thẩm số 47/2026/KDTM-PT ngày 29/09/2026 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng. Cụ thể, doanh nghiệp phải ghi nhận khoản bù giá than và lãi chậm trả liên quan đến hợp đồng cung cấp than ký kết vào tháng 12/2021.

Bên cạnh đó, từ năm 2026, công ty đã hết thời gian được hưởng ưu đãi đầu tư, khiến thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng tăng từ mức 10% lên 20%. Chi phí thuế trong quý 3 theo đó ghi nhận gần 37 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không phát sinh do kinh doanh thua lỗ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Nhiệt điện Hải Phòng đạt doanh thu hơn 8.862 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 544 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 38%.

Cơ cấu tài sản dồi dào tiền mặt, không sử dụng nợ vay

Tính đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Nhiệt điện Hải Phòng đạt hơn 7.600 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng được duy trì dồi dào, đạt hơn 1.560 tỷ đồng và chiếm hơn 20% tổng tài sản. Với đặc thù của doanh nghiệp ngành điện, các khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng chiếm tỷ trọng lớn, tăng 49% lên mức 2.500 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả ở mức 1.330 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Điểm sáng trong cấu trúc tài chính là doanh nghiệp hoàn toàn không ghi nhận dư nợ vay tín dụng. Khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm 24%, còn 886 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản phải trả ngắn hạn khác tăng vọt từ 2,5 tỷ đồng hồi đầu năm lên 117 tỷ đồng, phản ánh trực tiếp khoản nghĩa vụ tài chính phát sinh từ bản án phúc thẩm nêu trên. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tính đến cuối tháng 9 đạt 6.300 tỷ đồng, tăng 5,3%.