Nhiệt điện Hải Phòng: Đồng hành cùng người dân khắc phục ảnh hưởng từ sự cố phát tán bụi thạch cao

Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng. (Ảnh: NĐHP).

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, ngày 09/11/2026, trong quá trình sửa chữa hệ thống tháp khử SO₂ (FGD) của Tổ máy số 3, thao tác đóng, mở cánh hướng đường khói đi tắt đã khiến lượng thạch cao tích tụ tại khu vực cánh hướng và đường ống dẫn theo dòng khí thoát ra ngoài môi trường. Sự việc gây hiện tượng phát tán bụi trắng tại khu vực dân cư lân cận, tập trung chủ yếu ở tổ dân phố Đoan Lễ, phường Nam Triệu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã rà soát tình trạng vận hành của Tổ máy số 3, hệ thống tháp khử SO₂ và các đường ống dẫn liên quan; đồng thời kiểm tra, vệ sinh những vị trí có nguy cơ bám dính, tích tụ thạch cao nhằm hạn chế khả năng tiếp tục phát tán trong quá trình vận hành.

Theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng vào sáng 10/11/2026, khu vực xảy ra sự cố tại Tổ máy số 3 đã được Công ty khắc phục, tổ máy hoạt động bình thường.

Khẩn trương vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng

Xác định việc khắc phục những ảnh hưởng đến đời sống người dân là nhiệm vụ ưu tiên, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã tập trung triển khai thu gom vật chất phát tán tại các tuyến đường giao thông, khu vực công cộng và những vị trí bị ảnh hưởng. Công tác vệ sinh, làm sạch được tổ chức nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát tán thứ cấp ra môi trường.

Lãnh đạo UBND phường Nam Triệu cùng đại diện Công ty làm việc với người dân tổ dân phố Đoan Lễ. (Ảnh: NĐHP).

Song song với hoạt động vệ sinh môi trường, Công ty phối hợp với UBND phường Nam Triệu và tổ dân phố Đoan Lễ tổ chức kiểm tra thực tế, rà soát phạm vi ảnh hưởng, tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân để xem xét, giải quyết trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm và tuân thủ quy định.

Đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng, Công ty chú trọng phối hợp ghi nhận tình trạng thực tế, hỗ trợ vệ sinh, làm sạch nhà ở, sân vườn và các khu vực sinh hoạt. Đồng thời, Công ty xem xét những thiệt hại phát sinh để có phương án giải quyết phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Phối hợp tổ chức vệ sinh đường giao thông tại tổ dân phố Đoan Lễ. (Ảnh: NĐHP).

Tăng cường kiểm tra, chủ động phòng ngừa sự cố tái diễn

Bên cạnh việc tập trung khắc phục những ảnh hưởng trước mắt, Công ty tiếp tục rà soát, kiểm tra hệ thống thiết bị, công trình xử lý khí thải và các hạng mục liên quan đến quá trình vận hành tổ máy. Công tác đánh giá nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của sự cố cũng được triển khai; đồng thời, Công ty phối hợp với các đơn vị có đủ năng lực thực hiện lấy mẫu, phân tích vật chất phát tán và các thành phần môi trường có nguy cơ bị ảnh hưởng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và đánh giá, Công ty sẽ triển khai các giải pháp kỹ thuật cần thiết nhằm xử lý triệt để nguyên nhân, tăng cường kiểm soát quá trình vận hành, bảo đảm các công trình xử lý môi trường hoạt động an toàn, hiệu quả, qua đó phòng ngừa nguy cơ xảy ra những sự cố tương tự.

Sự việc lần này là bài học kinh nghiệm quan trọng đối với Công ty trong công tác quản lý vận hành, sửa chữa thiết bị và kiểm soát môi trường. Với tinh thần cầu thị, nghiêm túc và trách nhiệm, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng xác định việc khắc phục các ảnh hưởng, đồng hành cùng người dân và bảo đảm môi trường sống tại khu vực lân cận Nhà máy là nhiệm vụ cần được tập trung thực hiện.

Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và sự đồng hành, chia sẻ của người dân, Công ty mong muốn sớm khắc phục những ảnh hưởng phát sinh, góp phần ổn định đời sống, sinh hoạt của các hộ dân, đồng thời tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó, trách nhiệm với cộng đồng dân cư nơi Nhà máy hoạt động.