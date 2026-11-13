Nhiệt điện Hải Phòng đồng hành cùng người dân khắc phục ảnh hưởng từ sự cố môi trường

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, ngày 9/11/2026, trong quá trình thực hiện sửa chữa hệ thống tháp khử SO₂ (FGD) của Tổ máy số 3, thao tác đóng, mở cánh hướng đường khói đi tắt đã khiến một lượng thạch cao tích tụ tại khu vực cánh hướng và đường ống dẫn theo dòng khí thoát ra ngoài môi trường, gây hiện tượng phát tán bụi trắng tại khu vực dân cư xung quanh, tập trung chủ yếu tại tổ dân phố Đoan Lễ, phường Nam Triệu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã tiến hành rà soát tình trạng vận hành của Tổ máy số 3, hệ thống tháp khử SO₂ và các đường ống dẫn liên quan; đồng thời kiểm tra, vệ sinh những vị trí có nguy cơ bám, tích tụ thạch cao nhằm hạn chế khả năng tiếp tục phát tán trong quá trình vận hành. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng vào sáng ngày 10/11/2026, khu vực sự cố tại Tổ máy số 3 đã được Công ty khắc phục, tổ máy hoạt động bình thường.

Khẩn trương vệ sinh, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả

Xác định việc khắc phục ảnh hưởng đến đời sống người dân là nhiệm vụ cần được ưu tiên, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tập trung triển khai công tác thu gom vật chất phát tán tại các tuyến đường giao thông, khu vực công cộng và những vị trí bị ảnh hưởng; tổ chức vệ sinh, làm sạch khu vực, hạn chế tối đa nguy cơ phát tán thứ cấp ra môi trường.

Lãnh đạo UBND cùng Đại diện Công ty làm việc với nhân dân TDP Đoan Lễ.

Cùng với công tác vệ sinh môi trường, Công ty phối hợp với UBND phường Nam Triệu và tổ dân phố Đoan Lễ kiểm tra thực tế, rà soát phạm vi ảnh hưởng, tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân để xem xét, giải quyết trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm và đúng quy định.

Phối hợp vệ sinh đường tại TDP Đoan Lễ.

Đặc biệt, đối với những hộ gia đình bị ảnh hưởng, Công ty chú trọng phối hợp ghi nhận tình trạng thực tế, hỗ trợ công tác vệ sinh, làm sạch nhà ở, sân vườn và các khu vực sinh hoạt; xem xét các thiệt hại phát sinh để có phương án giải quyết phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Tăng cường kiểm tra, phòng ngừa sự cố tái diễn

Bên cạnh việc khắc phục hậu quả trước mắt, Công ty tiếp tục rà soát, kiểm tra hệ thống thiết bị, công trình xử lý khí thải và các hạng mục liên quan đến quá trình vận hành tổ máy; đánh giá nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của sự cố, đồng thời phối hợp với các đơn vị có đủ năng lực thực hiện lấy mẫu, phân tích vật chất phát tán và các thành phần môi trường có nguy cơ bị ảnh hưởng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá, Công ty sẽ triển khai các giải pháp kỹ thuật cần thiết nhằm khắc phục triệt để nguyên nhân, tăng cường kiểm soát quá trình vận hành, bảo đảm các công trình xử lý môi trường hoạt động an toàn, hiệu quả và phòng ngừa những sự cố tương tự.

Sự việc lần này là bài học kinh nghiệm quan trọng đối với Công ty trong công tác quản lý vận hành, sửa chữa thiết bị và kiểm soát môi trường. Với tinh thần cầu thị, nghiêm túc và trách nhiệm, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng xác định việc khắc phục ảnh hưởng, đồng hành cùng người dân và bảo đảm môi trường sống tại khu vực lân cận Nhà máy là nhiệm vụ quan trọng, cần được tập trung thực hiện.

Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và sự đồng hành, chia sẻ của người dân, Công ty mong muốn sớm khắc phục những ảnh hưởng phát sinh, ổn định đời sống sinh hoạt của các hộ dân, đồng thời tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó, trách nhiệm với cộng đồng dân cư nơi Nhà máy hoạt động.