Nhiệt điện Hải Phòng dồn dập biến động ở thượng tầng

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán: HND) vừa công bố quyết định miễn nhiệm ông Dương Sơn Bá khỏi chức danh Tổng Giám đốc theo nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua ngày 13/10/2026.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Doanh nghiệp không nêu cụ thể lý do miễn nhiệm, đồng thời chưa công bố nhân sự chính thức thay thế ông Bá.

Động thái này diễn ra gần 5 tháng sau khi ông Dương Sơn Bá bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Theo thông tin được Nhiệt điện Hải Phòng công bố ngày 22/5/2026, doanh nghiệp đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo về các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Bá, khi đó là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Sau biến cố liên quan đến ông Dương Sơn Bá, Hội đồng quản trị Nhiệt điện Hải Phòng đã nhiều lần phân công nhân sự phụ trách công tác điều hành. Từ ngày 1/6, ông Trần Xuân Trường, Phó Tổng Giám đốc, được giao thực hiện nhiệm vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Đến tháng 8/2026, ông Lê Anh Tân, Phó Tổng Giám đốc, tiếp tục được giao thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Quyền Tổng Giám đốc.

Biến động nhân sự không chỉ diễn ra tại Ban điều hành mà còn lan sang Hội đồng quản trị. Từ tháng 6/2026, ông Đoàn Đức Toàn, Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung, được giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Tạ Công Hoan.

Ngày 27/8, ông Tạ Công Hoan qua đời tại nhà riêng lúc 18h49. Một ngày sau, Nhiệt điện Hải Phòng cho biết đã nhận được thông tin từ gia đình ông Hoan và đang thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật, điều lệ cùng quy chế quản trị nội bộ để kiện toàn chức danh người đại diện theo pháp luật, bảo đảm hoạt động kinh doanh liên tục, ổn định.

Đến ngày 6/10, Hội đồng quản trị tiếp tục ban hành nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự phụ trách Hội đồng quản trị, chuyển giao nhiệm vụ từ ông Đoàn Đức Toàn sang ông Bùi Trung Sơn, Thành viên Hội đồng quản trị.

Trong bối cảnh bộ máy lãnh đạo liên tục có sự điều chỉnh, Nhiệt điện Hải Phòng đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 4/12. Nội dung trọng tâm là xem xét, kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự được ấn định vào 3/11.

Ngày 12/10, ông Bùi Trung Sơn ký nghị quyết với tư cách Thành viên Hội đồng quản trị, đại diện Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức đại hội bất thường nhằm kiện toàn bộ máy.

Bên cạnh những biến động nhân sự, Nhiệt điện Hải Phòng cũng không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng kể từ ngày 17/4/2026 do cơ cấu cổ đông không đạt yêu cầu theo quy định. Cụ thể, công ty không bảo đảm điều kiện có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông 17/4/2026, trong tổng số 1.566 cổ đông, có 1.562 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ tổng cộng 34,1 triệu cổ phiếu, tương đương 6,82% vốn điều lệ. Trong khi đó, 4 cổ đông lớn nắm tổng cộng 93,18% vốn công ty. Riêng Tổng công ty Phát điện 2 – CTCP sở hữu 51%, còn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại nắm giữ 25,97%.

Nhiệt điện Hải Phòng được thành lập năm 2002, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện năng. Doanh nghiệp hiện vận hành hai nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và Hải Phòng 2, với tổng công suất thiết kế 1.200 MW, là một trong những đơn vị sản xuất điện quy mô lớn tại khu vực phía Bắc.

Dù trải qua nhiều biến động về nhân sự cấp cao, kết quả kinh doanh của Nhiệt điện Hải Phòng trong nửa đầu năm 2026 vẫn ghi nhận tăng trưởng tích cực. Doanh thu thuần đạt gần 6.081 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 508 tỷ đồng, tăng gần 25%. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 638 tỷ đồng, tương đương hơn 11% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 7.582 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.