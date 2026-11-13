Nhiệt điện Bà Rịa nâng cao năng lực ứng phó sự cố cháy nổ

Giả định cháy nổ tại bồn chứa dầu DO trong điều kiện giông sét

Ngày 12/11/2026, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu vực cụm bồn chứa nhiên liệu của Công ty.

Thượng tá Nguyễn Hữu Trung – Phó Trưởng phòng PC07 phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập

Phương án thực tập được xây dựng trên cơ sở tình huống giả định xảy ra cháy, nổ tại bồn chứa dầu DO số 4 khi mưa giông, sét đánh trực tiếp xuống khu vực bồn chứa.

Nguyên nhân được xác định trong kịch bản là hệ thống tiếp địa chống sét của cụm bể chứa đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, không bảo đảm khả năng chống sét.

Tăng cường lực lượng, phương tiện chuyên nghiệp, triển khai đồng bộ các mũi chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sự cố làm hư hỏng một số thiết bị, công trình lân cận, khiến 4 người gặp nạn, trong đó có người bị thương, bất tỉnh và người mắc kẹt dưới kết cấu công trình sụp đổ. Đám cháy có nguy cơ lan sang các bồn chứa nhiên liệu bên cạnh, phải huy động đồng bộ lực lượng, phương tiện và triển khai nhiều biện pháp xử lý.

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở của Công ty nhanh chóng kích hoạt phương án ứng phó; yêu cầu dừng khẩn cấp hoạt động sản xuất, tổ chức sơ tán cán bộ, công nhân viên đến khu vực an toàn, kiểm đếm quân số và xác định người còn mắc kẹt.

Các tổ chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn, cứu người và lực lượng y tế đồng loạt triển khai nhiệm vụ. Hệ thống làm mát bồn chứa được kích hoạt, đội hình chữa cháy được thiết lập nhằm khống chế đám cháy, ngăn cháy lan. Những người gặp nạn được tiếp cận, đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm và sơ cấp cứu kịp thời.

Lực lượng chữa cháy cơ sở thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường.

Huy động robot chữa cháy, chó nghiệp vụ xử lý tình huống

Trước diễn biến phức tạp, vượt quá khả năng xử lý của lực lượng tại chỗ, Công ty khẩn trương báo tin, đề nghị lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chi viện.

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 23 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức trinh sát, đánh giá tình hình và tiếp nhận quyền chỉ huy chữa cháy. Các đơn vị Khu vực 24, 25, 28 cùng lực lượng Cảnh sát cơ động tiếp tục được huy động tăng cường.

Nhiều phương tiện chuyên dụng được triển khai. Đáng chú ý, robot chữa cháy được đưa vào thực tập tại khu vực nguy hiểm. Nhờ khả năng điều khiển từ xa, di chuyển trên nhiều địa hình và tầm phun xa trên 40m, thiết bị hỗ trợ lực lượng chức năng tiếp cận những vị trí có nhiệt độ cao, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ lớn để phun nước làm mát và triển khai chữa cháy, qua đó hạn chế rủi ro cho cán bộ, chiến sĩ.

Công tác tìm kiếm, cứu nạn cũng được triển khai đồng bộ với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ nhằm xác định vị trí người mắc kẹt tại khu vực công trình sụp đổ.

Dưới sự chỉ huy thống nhất, các mũi chữa cháy đồng loạt triển khai phun bọt chuyên dụng, tập trung khống chế và dập tắt đám cháy tại bồn chứa dầu DO.

Sau khi đám cháy được kiểm soát, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát các cấu kiện xây dựng, đường ống công nghệ và thành bồn chứa, phòng ngừa nguy cơ lửa bùng phát trở lại.

Khi xác định đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không còn nguy cơ cháy lại, chỉ huy chữa cháy ra lệnh kết thúc nhiệm vụ, thu hồi lực lượng và phương tiện.

Nâng cao năng lực ứng phó, bảo đảm an toàn sản xuất

Thông qua buổi diễn tập, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đánh giá khả năng vận hành phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; năng lực chỉ huy, huy động lực lượng, phương tiện và xử lý tình huống của lực lượng cơ sở.

Đồng thời, hoạt động góp phần tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa Công ty với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan trong ứng phó sự cố khẩn cấp.

Lãnh đạo Công an PCCC và Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tặng hoa chúc mừng và cảm ơn các lực lượng.

Đây cũng là dịp để cán bộ, công nhân viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống; chủ động phòng ngừa, phát hiện và ứng phó kịp thời với các nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn trong quá trình sản xuất.

Việc tổ chức thực tập phương án năm 2026 tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động của công ty trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố. Đồng thời củng cố năng lực phối hợp với lực lượng chức năng, hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn trong sản xuất và phát triển bền vững.