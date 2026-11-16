Nhiệt điện Bà Rịa diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Tham dự và chỉ đạo buổi thực tập có Thượng tá Nguyễn Hữu Trung – Phó Trưởng phòng PC07; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố; đại diện lãnh đạo UBND phường Long Hương, TP. Hồ Chí Minh cùng Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Tăng cường lực lượng, phương tiện chuyên nghiệp, triển khai đồng bộ các mũi chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tình huống giả định được xây dựng với sự cố cháy, nổ tại bồn chứa dầu DO số 4 do sét đánh, gây hư hỏng một số thiết bị, công trình lân cận, làm 4 người gặp nạn và tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các bồn chứa nhiên liệu bên cạnh.

Lực lượng chữa cháy cơ sở thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường.

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở của công ty nhanh chóng kích hoạt phương án ứng phó, liên hệ lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chi viện. Các lực lượng đã tiếp cận hiện trường, phối hợp triển khai đội hình, chó nghiệp vụ, huy động phương tiện chuyên dụng, robot chữa cháy… để dập tắt đám cháy, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

Lãnh đạo Công an PCCC và Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tặng hoa chúc mừng và cảm ơn các lực lượng.

Thông qua buổi thực tập, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã rút ra nhiều kinh nghiệm, đánh giá được khả năng triển khai phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; năng lực chỉ huy, huy động lực lượng, phương tiện và xử lý tình huống của lực lượng chữa cháy cơ sở. Đồng thời, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa công ty với các lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại địa phương trong ứng phó tình huống khẩn cấp.