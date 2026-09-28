Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) dự kiến chi hơn 30 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2025

Dự kiến chi hơn 30 tỷ đồng trả cổ tức

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (mã ck: BTP) thông báo ngày 12/10 tới sẽ là ngày cuối cùng đăng ký danh sách để chốt quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 09/10.

Tỷ lệ thực hiện là 5%, tương đương cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận về 500 đồng. Với việc BTP sở hữu gần 60,5 triệu cổ phiếu lưu hành, tương ứng cần chi hơn 30 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến là vào ngày 11/11.

Về cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (mã ck: PGV) hiện là cổ đông lớn nhất của BTP sở hữu hơn 48 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 79,56%. Nếu đợt chi trả thành công, PGV dự kiến thu về hơn 24 tỷ đồng.

Lợi nhuận 6 tháng tăng mạnh nhờ hoạt động tài chính

Trong 6 tháng đầu năm 2026, BTP ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 41 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ hoạt động đầu tư tài chính. Khoản lợi nhuận này đạt gần 31 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 ghi nhận lỗ khoảng 3 tỷ đồng.

Trong đó, chênh lệch tỷ giá đối với các khoản vay có gốc ngoại tệ ghi nhận lãi hơn 10 tỷ đồng, trái ngược khoản lỗ hơn 12 tỷ đồng cùng kỳ.

Ở hoạt động cốt lõi, lợi nhuận sản xuất điện, bao gồm chi phí lãi vay, đạt hơn 10 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ.

Theo BTP, nguyên nhân là trong 6 tháng đầu năm, Công ty phát điện chủ yếu theo hình thức dịch vụ phụ trợ. Các tổ máy phần lớn ở trạng thái dự phòng hoặc vận hành phủ đỉnh, với thời gian vận hành khi được huy động tương đối ngắn.