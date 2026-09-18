Nhiếp ảnh Việt Nam giữ vững bản sắc, đổi mới sáng tạo, chủ động hội nhập

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (thứ 5 từ trái sang) chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự Đại hội có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông…, cùng hơn 420 đại biểu đại diện hội viên của 40 chi hội của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trong cả nước về dự.

Đổi mới hoạt động Hội, nâng cao giá trị và sức sống của nhiếp ảnh Việt Nam

Phát biểu khai mạc Đại hội, TS. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho biết, Đại hội là ngày hội lớn của giới nhiếp ảnh, là dịp để những người cầm máy trong cả nước gặp gỡ, giao lưu, trao đổi nghề nghiệp, nhìn lại chặng đường đã qua và định hướng chặng đường phía trước.

TS. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, phát biểu khai mạc Đại hội - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Đại hội diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi toàn Đảng, toàn dân đang đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống; Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, cùng nhiều nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Những định hướng này mở ra cơ hội, đồng thời đặt ra yêu cầu, trách nhiệm mới đối với giới nhiếp ảnh.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam ra đời ngày 8/12/1965 tại Hà Nội, tiền thân là Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Nhiếp ảnh Việt Nam theo Sắc lệnh số 147 ngày 15/3/1953 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh được yêu cầu giữ vững tính chân thực và những giá trị cốt lõi của nhiếp ảnh, đồng thời không ngừng đổi mới, sáng tạo, đưa nhiếp ảnh Việt Nam đồng hành cùng đất nước và hội nhập quốc tế.

Tại Đại hội, các đại biểu kiểm điểm, đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2026; thông qua Báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ X theo hướng kế thừa, trẻ hóa, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, lựa chọn những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, có khả năng đoàn kết, tập hợp nghệ sĩ và thực hiện nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần “Đoàn kết - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập”, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng lộ trình cụ thể triển khai các nghị quyết lớn của Trung ương, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ phù hợp với hoạt động nhiếp ảnh.

Mục tiêu là xây dựng Hội vững mạnh về tổ chức, chuyên nghiệp, toàn diện về hoạt động; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và bản sắc văn hóa nhiếp ảnh Việt Nam, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội tập trung tạo điều kiện để hội viên sáng tạo các tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, phản ánh chân thực đời sống, đất nước, dân tộc và nhân dân; xây dựng bộ máy tinh gọn, không hành chính hóa; đẩy mạnh đào tạo cán bộ, công tác lý luận, phê bình; bồi dưỡng thế hệ trẻ và ứng dụng hiệu quả công nghệ số trong hoạt động Hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong phát biểu tại Đại hội - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Đổi mới, đưa nhiếp ảnh Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên số

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thích ứng với những thay đổi của đời sống xã hội và công nghệ số; làm tốt vai trò kết nối đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh cả nước, góp phần phát triển nghệ thuật nhiếp ảnh.

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong đề nghị Hội tiếp tục củng cố nền tảng chính trị, nâng cao trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ; xác định công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ xuyên suốt. Hoạt động sáng tạo cần hướng tới cái đẹp, cái tốt, đề cao tính nhân văn, phản ánh trung thực đời sống, văn hóa và con người Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong đề nghị Hội tiếp tục nâng cao chất lượng tác phẩm, chú trọng công tác lý luận, phê bình và phổ biến tác phẩm; khuyến khích nghệ sĩ đi sâu vào đời sống, phát hiện những vấn đề, con người và giá trị mới, sáng tạo các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, phản ánh sinh động sự phát triển kinh tế - xã hội và những giá trị tốt đẹp của đất nước.

Trước sự phát triển nhanh của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, Hội cần chủ động thích ứng, làm chủ công nghệ mới nhưng vẫn giữ vững tính chân thực - giá trị cốt lõi của nhiếp ảnh; hỗ trợ hội viên, nhất là nghệ sĩ trẻ, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn.

Cùng với đó, Hội cần chú trọng xây dựng tổ chức, đội ngũ cán bộ và phát triển thế hệ trẻ; gắn phát triển nhiếp ảnh với công nghiệp văn hóa, từng bước hình thành thị trường nhiếp ảnh, xây dựng ngân hàng ảnh và cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh số hóa, khai thác các nền tảng số, đồng thời bảo vệ quyền tác giả, bản quyền sáng tác.

Phát huy vai trò thành viên của MTTQ Việt Nam, Hội tiếp tục góp phần tập hợp, đoàn kết đội ngũ nghệ sĩ, tạo đồng thuận xã hội, lan tỏa những giá trị tốt đẹp; đồng thời tăng cường giao lưu, triển lãm, sáng tác và trao đổi chuyên môn quốc tế, góp phần nâng cao vị thế nhiếp ảnh Việt Nam.

Nguồn: baochinhphu.vn