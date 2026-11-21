Ngọ Môn - Huế. Ảnh của cố Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Bá Mậu

Mỗi di sản vật thể và phi vật thể đều lưu giữ những câu chuyện về lịch sử - văn hóa, bản sắc địa phương, sức sáng tạo của cộng đồng chủ thể di sản. Nhiếp ảnh - bằng khả năng ghi lại chân thực các giá trị của di sản, được người nghệ sĩ nhiếp ảnh lựa chọn làm phương tiện lưu giữ hình ảnh, tái hiện ký ức thị giác, đồng thời chuyển tải thông điệp văn hóa - lịch sử. Nhiếp ảnh vì thế trở thành cầu nối giúp người xem ảnh hiểu thêm những giá trị của di sản, qua đó gợi nhắc trách nhiệm gìn giữ di sản. Nhiếp ảnh cũng là một “kênh” truyền thông đắc lực để đưa các giá trị của di sản lan tỏa trong cộng đồng.

Ngày nay, với sự hỗ trợ gần như không có giới hạn của những nền tảng công nghệ số, nhất là làn sóng du lịch theo trend (xu hướng) càng ngày càng tăng, nhiếp ảnh về các điểm đến di sản càng thể hiện rõ vai trò của mình trong việc nâng tầm thương hiệu của điểm đến. “Trước khi đi đến trải nghiệm ở Khu di tích Khảo cổ Cát Tiên, tôi đã tìm kiếm kỹ những hình ảnh của khu di tích này trên không gian mạng internet, thấy thú vị mới quyết định tới đấy”, anh Nguyễn Lê Minh Hoàng - một du khách đến từ TP Cần Thơ chia sẻ. Nhận thấy vai trò quan trọng của nhiếp ảnh đối với việc quảng bá điểm đến di sản, nhiều điểm du lịch lịch sử - văn hóa ở tỉnh Lâm Đồng đã đặc biệt chú trọng đến khả năng mở rộng cách thức tiếp cận di sản của nhiếp ảnh thông qua “kênh” truyền thông ảnh. Một số nghệ sĩ nhiếp ảnh nhìn nhận, di sản vật thể và phi vật thể ở Lâm Đồng đang “cho” những người cầm máy một đề tài có đủ bề rộng lẫn độ sâu để nghệ thuật nhiếp ảnh thể hiện vai trò xã hội của mình - bảo vệ và lan tỏa những giá trị cốt lõi của di sản.

Ngoại. Ảnh của cố Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Bá Mậu

Bằng khả năng lưu giữ khoảnh khắc và truyền tải cảm xúc mạnh, nhiếp ảnh không chỉ ghi lại hình ảnh một địa danh, một nét sinh hoạt văn hóa, còn chuyển tải câu chuyện ký ức, phong tục, mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên nơi di sản đang tồn tại. Qua việc lưu giữ ký ức thị giác về con người Việt, văn hóa Việt, thiên nhiên đất Việt, nhiếp ảnh đang góp phần lưu giữ một phần ký ức của đất nước. Tuy nhiên, một số nghệ sĩ nhiếp ảnh lưu ý, di sản là một hướng tiếp cận của nghệ thuật nhiếp ảnh nhưng đừng biến di sản trở thành một mô típ nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh về di sản không nhất thiết cứ phải chụp những di sản đẹp, những khoảnh khắc đẹp. Nhiếp ảnh về di sản còn có thể ghi lại những thứ có nguy cơ mai một, hoặc sắp sửa mất hẳn trong đời sống. Ở đó, mỗi bức ảnh không chỉ đẹp bởi khoảnh khắc lung linh mà còn ẩn chứa những câu chuyện của thời gian.

Theo nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh, vì đặc tính lưu giữ chân thực các giá trị của di sản, người nghệ sĩ nhiếp ảnh cần lấy giá trị tư liệu của nhiếp ảnh làm căn cốt trong khi chụp về di sản để tránh xảy ra sự nhầm lẫn. Nhiếp ảnh về di sản cần tìm ra giá trị xã hội, giá trị nghệ thuật và cả giá trị thị trường của mình để mở rộng giá trị kinh tế cho nghệ sĩ nhiếp ảnh. Người nghệ sĩ nhiếp ảnh phải sống được bằng nghề nghiệp của mình thì công cuộc công nghiệp văn hóa trong lĩnh vực nhiếp ảnh mới gọi là thành công và bền vững.