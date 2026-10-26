Nhiếp ảnh kể chuyện di sản Việt Nam

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm ảnh “Các Di sản thế giới của Việt Nam” năm 2026.

Phát biểu khai mạc Triển lãm ảnh “Các di sản thế giới của Việt Nam”, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông khẳng định: Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh giá trị di sản dân tộc và khẳng định vai trò của nhiếp ảnh trong công tác bảo tồn, phát huy, quảng bá di sản Việt Nam.

Mỗi tác phẩm không chỉ ghi lại hình ảnh một địa danh hay một sinh hoạt văn hóa, mà còn chuyển tải câu chuyện về lịch sử, ký ức, phong tục và mối quan hệ gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Bằng khả năng lưu giữ khoảnh khắc và truyền tải cảm xúc, nhiếp ảnh giúp công chúng tiếp cận di sản gần gũi hơn, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức gìn giữ những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu.

“Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc phát huy giá trị hình ảnh, đổi mới phương thức truyền thông và mở rộng khả năng tiếp cận di sản càng có ý nghĩa quan trọng. Những hoạt động như triển lãm hôm nay góp phần kết nối bảo tồn di sản với sáng tạo nghệ thuật, giáo dục, quảng bá văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa, đưa các giá trị di sản đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Đại biểu tham quan không gian triển lãm.

Với 100 tác phẩm nhiếp ảnh, triển lãm mang đến cho công chúng những góc nhìn đa dạng về vẻ đẹp cảnh quan, dấu ấn lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc. Qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, các giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và tư liệu được giới thiệu trực quan, sinh động, góp phần lưu giữ ký ức, lan tỏa tri thức và khơi gợi sự trân trọng đối với những di sản quý báu của đất nước.

Nội dung trưng bày bao quát các loại hình di sản được UNESCO vinh danh, từ di sản văn hóa thế giới, di sản thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới đến các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu thế giới và những giá trị truyền khẩu, phi vật thể của nhân loại.

Được tổ chức hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), triển lãm góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của di sản trong đời sống đương đại; khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ, tiếp nối các giá trị văn hóa, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Với 100 tác phẩm nhiếp ảnh, triển lãm giới thiệu vẻ đẹp của 30 di sản thế giới tại Việt Nam.

Những di tích lịch sử, quần thể kiến trúc và danh lam thắng cảnh nổi tiếng được tái hiện qua góc nhìn của các nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Không chỉ có di sản vật thể, triển lãm còn giới thiệu hình ảnh về các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật trình diễn dân gian và nghề thủ công truyền thống.

Mỗi bức ảnh góp phần kể câu chuyện về lịch sử, bản sắc văn hóa và sức sáng tạo của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Triển lãm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản.

Thông qua nhiếp ảnh, những giá trị di sản Việt Nam được lan tỏa đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.