Nhiếp ảnh gia ghi lại được cảnh tượng nổi da gà trong đầm nước

Một nhiếp ảnh gia ở Sungei Buloh, Singapore, gần đây đã chứng kiến một cảnh tượng phi thường: một con trăn nuốt chửng cả một con kỳ đà lớn.

Kelvin Leong, 51 tuổi, nhiếp ảnh gia của trang 'Wilderness.sg', nói với MS News rằng vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 sáng ngày 17/10.

Một người bạn đam mê ngắm chim đã báo cho ông về cuộc chạm trán với con trăn và con kỳ đà. Ông Leong vội vã đến Khu bảo tồn ngập nước Sungei Buloh để xem xét tình hình.

"Tôi đã chứng kiến một cảnh tượng chưa từng thấy trước đây", ông nói khi đề cập đến việc một con trăn nuốt chửng một con kỳ đà lớn.

Con trăn nuốt chửng con thằn lằn khổng lồ. Ảnh: Kelvin Leong

Leong ước tính con trăn dài khoảng 3 đến 4 mét. Nhiếp ảnh gia này không thể đánh giá chính xác kích thước của con thằn lằn, nhưng nhận xét rằng nó "chắc chắn không phải là một cá thể nhỏ".

Mặc dù trăn gấm có thể dài tới 7 mét nhưng trăn ở Singapore thường nhỏ hơn do thiếu các loài động vật có vú lớn để ăn.

"Tôi tự hỏi, làm sao mà con thằn lằn lại trở thành con mồi của nó được chứ", ông Leong nói. Ông quan sát khi con trăn há rộng hàm răng linh hoạt của nó và bắt đầu quá trình nuốt chửng chậm rãi.

Leong nói thêm rằng con thằn lằn có thể đã chết ngạt vào thời điểm đó.

Con trăn mất hơn một tiếng đồng hồ mới ăn xong "bữa sáng". Ảnh: Kelvin Leong

"Tôi vừa sững sờ vừa kinh ngạc khi thấy một con thằn lằn khổng lồ như vậy lại gục ngã trước một con trăn", ông nói với MS News.

Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc và tất cả mọi người có mặt xung quanh đều bày tỏ sự ngạc nhiên và không tin vào mắt mình.

Cơ thể con trăn phình to đến mức khó tin khi nó tiếp tục nuốt chửng con mồi. Phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ nó mới ăn xong "bữa sáng". Sau đó, con trăn khổng lồ trườn xuống nước và bơi đi.

Bài đăng trên Facebook của ông về cuộc gặp gỡ này đã nhận được hơn 1.400 lượt thích trên nhóm Facebook Singapore Wildlife Sightings.

Sau đó, ông Leong đã đăng tải một video về quá trình nuốt chửng con mồi của trăn khổng lồ, thu hút hơn 390.000 lượt xem.

Cư dân mạng bày tỏ sự kinh ngạc tột độ trước đoạn clip và hết lời khen ngợi ông Leong vì những thước phim tuyệt vời.

Có người nhận xét rằng con trăn có lẽ không cần ăn thêm trong cả tháng sau bữa ăn no nê như vậy.