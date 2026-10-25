Nhiếp ảnh di động trong thời kỳ AI

Các hãng smartphone quay lại với quang học thuần túy, thay vì đầu tư quá nhiều cho AI tạo sinh. Ảnh: PA.

Mức độ chân thực, chi tiết của các trình dựng ảnh tạo sinh ngày càng được tăng cường. Từ những sản phẩm đồ họa biến dạng xấu xí năm 2022, sản phẩm hiện tại từ OpenAI, ByteDance hay Gemini dễ dàng khiến người dùng thông thường bị đánh lừa. Biến động này khiến mức độ can thiệp của AI vào nhiếp ảnh di động bị đặt dấu hỏi lớn.

Đây cũng là bài toán cho các hãng smartphone, vốn phụ thuộc nhiều vào AI để tái tạo hình ảnh, khi khi kích thước vật lý của điện thoại khiến hệ ống kính, cảm biến thường không đủ đáp ứng. Giữa xu hướng này, các nhà sản xuất di động dần trở lại với cải thiện công nghệ quang học, vật lý, để giảm sự phụ thuộc vào AI. Bên cạnh đẹp, bức ảnh giống với mắt người trở thành tiêu chuẩn mới để theo đuổi.

Dòng Find X10 vừa ra mắt của Oppo chuyển hướng phát triển máy ảnh. Hãng cho biết sẽ tìm cách cải thiện mức độ chân thực, thay vì đặt nặng thuật toán xử lý. Xu hướng tương tự cũng xuất hiện trên toàn thị trường.

Các ống kính mở rộng đem lại giá trị quang học, mở rộng chất lượng zoom mà thuật toán không làm được. Ảnh: PA.

Hạn chế những thuật toán ghép ảnh, tạo hình mới, nâng cấp phần cứng trở thành cốt lõi. Apple đem vòng khẩu biến thiên lên dòng iPhone 18, Xiaomi trang bị camera tele zoom toàn dải. Cả Oppo, Vivo, Honor đều bổ sung tùy chọn ống kính mở rộng cho người dùng muốn chụp xa, thay vì dựa hoàn toàn vào AI vẽ lại.

Để cải thiện khả năng thu thập chi tiết, nâng độ phân giải là một trong những phương án cơ bản. Mẫu Find X10 Pro Max sử dụng bộ 3 camera đều 200 MP. Nâng cấp giúp đảm bảo độ nét trong phần lớn điều kiện. So với các đối thủ trong năm nay, flagship Oppo được lợi ở camera góc rộng độ phân giải siêu cao.

Ngoài ra, hãng này còn dùng thêm một cảm biến màu Danxia tự phát triển để lấy mẫu quang phổ. Bằng cách này, cường độ và sắc độ được ghi lại chính xác, cải thiện dữ liệu đầu vào, giúp máy tính toán chính xác phương án ghi hình. Nỗ lực nâng cấp năm nay tập trung chủ yếu vào camera chính với kích thước 1/1,3 inch, có dải tương phản động 17 stop. Vùng chênh lệch sáng tối có thể ghi lại của máy tăng mạnh so với đời trước, giảm thất lạc thông tin.

Với điện thoại, việc loại bỏ hoàn toàn AI khỏi nhiếp ảnh không phải phương án phù hợp. Cảm biến và ống kính không được quá lớn, buộc có thêm thuật toán cải thiện. Việc các hãng như Oppo nâng cấp phần cứng, tập trung vào trải nghiệm chân thực chủ yếu giúp nâng dữ liệu đầu vào. Ảnh có tương phản động lớn, chi tiết dày màu sắc đúng sẽ ít cần AI can thiệp hơn. Với điều kiện zoom xa, quá sáng hoặc tối, lượng dữ liệu thu được cũng giúp thuật toán bù đắp chính xác, thay vì “vẽ” ra khung cảnh khác xa sự thật.

Thực tế, thuật toán hỗ trợ đã giúp cải thiện rất nhiều cho nhiếp ảnh điện thoại. Giải pháp chồng ảnh HDR cải thiện đáng kể cho những điều kiện ánh sáng phức tạp. Công nghệ ghép nhiều khung hình để bù đắp chi tiết cũng chứng minh được hiệu quả những năm qua.

Vấn đề chủ yếu phát sinh từ các khoảnh khắc, vốn diễn ra trong tích tắc, khiến giải pháp chụp liên tục rồi nhập lại không còn chính xác. Do vậy, các loại cảm biến siêu nét, kèm dải tương phản động lớn trở thành xu hướng của nhiếp ảnh điện thoại trong năm nay.

Ngoài chế độ xử lý LUMO chân thực, việc chỉnh sửa AI trở thành tùy chọn mở rộng. Người dùng Oppo có thêm phương án áp dụng màu phim từ Hasselblad, khôi phục ảnh bằng trí tuệ tạo sinh, thay vì cài đặt mặc định.

Tại Việt Nam, các dòng smartphone Trung Quốc cao cấp dự kiến đổ bộ trong 2 tháng tới, đối đầu dòng iPhone 18 Pro trình làng hồi tháng 9. Find X10 series sẽ ra mắt chính thức vào 28/10. Sau đó tới Vivo X500 và Xiaomi 18. Realme, Honor, Huawei là những hãng Trung Quốc hiện chưa có kế hoạch phát hành flagship chính hãng.