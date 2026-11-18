Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất do Công ty cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF) quản lý và vận hành. Ảnh VGP.

Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất do Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF), đơn vị thành viên của Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) quản lý vận hành.

Trong đợt vận hành trở lại vào ngày 20/1/2026, nhà máy đã sản xuất 462,7 m3 ethanol và xuất bán cho BSR để pha chế xăng sinh học. Nhằm nâng hiệu quả sản xuất, nhà máy đã thay enzyme và men vi sinh thế hệ mới từ đó rút ngắn thời gian lên men, tăng hiệu suất chuyển hóa, đồng thời cải tiến hệ thống tách và chưng cất để tăng sản lượng.

Dự kiến trong tháng 5/2026, nhà máy đạt 75-80% công suất; tháng 6/2026 nâng lên khoảng 90% và hướng tới vận hành 100% công suất trong các tháng tiếp theo. Đến nay, nhà máy đã cung ứng khoảng 7.500 m3 ethanol phục vụ pha chế xăng E10.

Việc khôi phục sản xuất ethanol đã bổ sung nguồn nguyên liệu cho xăng sinh học, giảm chi phí logistics và tối ưu quy trình phối trộn nhờ chuỗi sản xuất - tiêu thụ được kết nối trực tiếp với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Qua đó, bổ sung ổn định nguồn cung ethanol trong nước.

Ông Phạm Văn Vượng, Giám đốc Công ty BSR-B, cho biết Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất định hướng phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn, không chỉ sản xuất ethanol mà còn tìm cách gia tăng giá trị từ các dòng phụ phẩm. Nước thải sau chưng cất và bã sắn sau ép được nghiên cứu chuyển hóa thành các sản phẩm có giá trị cao hơn, giúp tận dụng tốt hơn nguyên liệu đầu vào, giảm chất thải phát sinh và hạn chế tác động đến môi trường.

Hệ thống thu hồi CO₂ hiện đang được cải tiến nhằm nâng sản lượng và chất lượng khí CO₂ đạt tiêu chuẩn thực phẩm. Việc tận dụng dòng khí này vừa tạo thêm nguồn thu, vừa góp phần giảm phát thải trong sản xuất. BSR-BF đang nghiên cứu đăng ký tín chỉ carbon cho toàn bộ dây chuyền. Nếu triển khai thành công, đây có thể là nguồn giá trị gia tăng mới và tạo thêm động lực chuyển đổi sang sản xuất xanh.

Khi nhà máy vận hành ổn định, chuỗi giá trị từ nông nghiệp đến sản xuất nhiên liệu có cơ hội kết nối chặt chẽ hơn. Nguồn cung nguyên liệu như sắn, ngô có thể tạo đầu ra ổn định hơn cho nông dân, trong khi doanh nghiệp chủ động nguồn đầu vào cho sản xuất ethanol.

Từ nâng hiệu suất chuyển hóa nguyên liệu, tận dụng phụ phẩm đến thu hồi CO₂ và nghiên cứu tín chỉ carbon, nhà máy đang từng bước mở rộng giá trị của mỗi đơn vị nguyên liệu đầu vào. Đây không chỉ nâng hiệu quả sản xuất ethanol phục vụ xăng E10 mà còn đặt nền tảng cho mô hình sản xuất tuần hoàn, giảm phát thải và phát triển bền vững.