Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị.

Năm 2026, mặc dù tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, những quyết nghị kịp thời của HĐND tỉnh, sự điều hành chủ động, linh hoạt của UBND tỉnh, cùng nỗ lực của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng thực hiện thành công các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Hội nghị.

Trong đó, HĐND tỉnh kịp thời xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, ban hành các cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, điều hành dự toán ngân sách năm 2026; đồng thời chủ động bổ sung các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra.

Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phối hợp và huy động nguồn lực trên nhiều lĩnh vực, góp phần đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống, thực hiện nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026; phân tích những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đến hết năm 2026 và trong năm 2027.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả điều hành, sử dụng nguồn lực đầu tư; tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đồng thời tăng cường giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của nhân dân trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách.

Lãnh đạo các sở báo cáo, làm rõ một số nội dung tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong năm 2026 là thành quả từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân.

Tuy nhiên, nhiệm vụ năm 2027 đặt ra yêu cầu cao hơn, đòi hỏi các cấp, ngành phải chủ động, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên đầu tư phát triển, tăng thu ngân sách, thúc đẩy các dự án, công trình có ý nghĩa đối với sự phát triển lâu dài của tỉnh.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh nâng cao chất lượng quyết định các cơ chế, chính sách, bảo đảm sát thực tiễn, có tính khả thi; phát huy vai trò thẩm tra, giám sát của các ban HĐND, nhất là trong điều tiết, phân bổ và sử dụng nguồn lực đầu tư.

UBND tỉnh tập trung nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành; xây dựng phương án tài chính, ngân sách năm 2027 trên cơ sở đánh giá kỹ kết quả thực hiện năm 2026; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở; chỉ đạo các xã, phường cụ thể hóa nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn.

Đối với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng chí yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư ngay trong quý I/2027. Trong năm, lựa chọn tổ chức các sự kiện quy mô quốc gia, tầm vóc quốc tế nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Trước mắt cần đẩy nhanh công tác chuẩn bị các dự án quy mô lớn và công trình an sinh xã hội, phấn đấu khởi công đồng loạt các công trình y tế vào dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2); khởi công các công trình trường học trong quý I/2027.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu; chủ động đề xuất giải pháp, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững.