Nhiệm vụ khó - thước đo năng lực cán bộ

Giao việc gắn với trách nhiệm

Cuối quý II/2026, phường Yên Phong đứng thứ 91/99 xã, phường về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Trong khi đó, năm 2026, địa phương phải triển khai 30 dự án. Khối lượng công việc lớn, giá vật liệu biến động và những vướng mắc trong quá trình triển khai đặt ra áp lực không nhỏ đối với công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền phường.

Nhờ sự chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên của lãnh đạo phường, Dự án hạ tầng thiết yếu Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Yên Phong (giai đoạn 2) được triển khai nhanh.

Trước yêu cầu bảo đảm tiến độ, lãnh đạo phường xác định phải trực tiếp vào cuộc, làm rõ nguyên nhân chậm trễ ở từng dự án thay vì chỉ đạo chung chung. Vì vậy, trong quý III, tất cả các dự án đều được khởi công. Đồng chí Nguyễn Thị Hiên, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: “Để tháo gỡ khó khăn, UBND phường thường xuyên gặp gỡ, yêu cầu Ban Quản lý dự án xây dựng phường, nhà thầu và các đơn vị tư vấn phải nêu rõ kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân cụ thể. Sau đó, các bên cùng bàn bạc, đưa ra hướng giải quyết dứt điểm. Với những dự án gặp khó khăn, tôi cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn xuống tận công trường để kiểm tra thực tế, tìm hiểu nguyên nhân và bàn giải pháp tháo gỡ”.

Để đẩy nhanh tiến độ các công trình, Ban Quản lý dự án xây dựng phường Yên Phong chủ động rà soát khối lượng công việc, xác định mốc thời gian hoàn thành theo tuần, tháng, phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm cá nhân. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Ban cho biết: “Chúng tôi thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết những vấn đề phát sinh, bảo đảm các phần việc được thực hiện đúng kế hoạch và đạt hiệu quả thực chất”. Với sự chỉ đạo quyết liệt, những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục và tổ chức thi công được rà soát để xử lý theo thẩm quyền. Những vấn đề vượt khả năng giải quyết của địa phương được tổng hợp, báo cáo và đề xuất cấp trên xem xét. Kết quả đến hết tháng 9, phường Yên Phong đã giải ngân được hơn 120 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch năm, vươn lên nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của thành phố.

Lấy hiệu quả công việc làm thước đo

Sau sắp xếp từ 5 đơn vị hành chính, xã Hợp Thịnh có diện tích tự nhiên gần 50 km², dân số hơn 71.700 người. Địa bàn rộng, khối lượng công việc tăng trong khi tổ chức bộ máy được tinh gọn đặt ra yêu cầu đội ngũ cán bộ nhanh chóng thích nghi, nâng cao năng lực xử lý công việc và phối hợp giữa các bộ phận. Đồng chí Hoàng Thị Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi công tác lãnh đạo phải thực sự sâu sát, gần dân. Mỗi nhiệm vụ đều phải rõ người chủ trì, rõ nội dung, tiến độ hoàn thành, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm đầu ra. Đảng ủy xã lấy hiệu quả công việc, kết quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá cán bộ”.

Những nhiệm vụ mới, phức tạp là môi trường để cán bộ rèn luyện. Thông qua quá trình trực tiếp giải quyết công việc, cấp ủy, chính quyền có thêm căn cứ nhận diện sở trường, hạn chế của từng người để đào tạo, bố trí, sử dụng phù hợp.

Chủ trương ấy được cụ thể hóa rõ nét trong từng quyết định phân công, bố trí nhiệm vụ. Tháng 5/2026, xã đã tổ chức lại Phòng Kinh tế thành 2 phòng (Phòng Kinh tế và Phòng Tài chính). Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã được điều động làm Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Tài chính. Tiếp nhận lĩnh vực mới, đối mặt với khối lượng lớn công việc về ngân sách, đầu tư công và xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập vừa là thử thách, vừa là phép thử về tinh thần dấn thân của đồng chí Nguyễn Văn Giang. Đồng chí Giang chia sẻ: “Nhận nhiệm vụ, tôi cùng các cán bộ trong phòng nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp cận các văn bản, chính sách mới. Đồng thời rà soát cụ thể từng công việc, trụ sở dôi dư, từng nguồn thu và tiến độ mỗi dự án. Khâu nào vướng mắc chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tháo gỡ, kiên quyết không để công việc bị ách tắc, chậm trễ”. Nhờ đó, Phòng Tài chính xã đã tham mưu UBND xã điều hành linh hoạt các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng ước đạt 12%. Đặc biệt, Hợp Thịnh đã sắp xếp, xử lý dứt điểm 20/23 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập, tránh lãng phí tài sản công.

Ở xã Văn Môn, bản lĩnh cán bộ thể hiện qua việc xử lý ô nhiễm làng nghề cô đúc nhôm. Qua rà soát 303 cơ sở, UBND xã yêu cầu dừng hoạt động, phá dỡ toàn bộ lò cô đúc của 207 cơ sở trong khu dân cư; tạm dừng hoạt động 96 cơ sở trong Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá - Văn Môn chưa đáp ứng điều kiện về môi trường, phòng cháy, chữa cháy. Việc thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính được đôn đốc nghiêm túc, với số tiền thu nộp gần 30 tỷ đồng. Đến nay, 100% cơ sở cô đúc nhôm trong khu dân cư và cụm công nghiệp đã dừng hoạt động do chưa đủ điều kiện.

Thực tiễn tại các xã, phường cho thấy, năng lực cán bộ được thể hiện qua cách đối diện với khó khăn, khả năng tháo gỡ vướng mắc và kết quả cụ thể. Khi cán bộ sâu sát cơ sở, rõ trách nhiệm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện và kiên trì xử lý, những điểm nghẽn từng bước được tháo gỡ.