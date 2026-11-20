Ảnh minh họa sử dụng thiết kế của AI.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 148/TB-VPCP ngày 23/3/2026 và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel được giao nhiệm vụ khẩn trương khắc phục tình trạng “lõm” sóng thông tin di động tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Theo đó, Viettel phải triển khai 1.337 trạm phát sóng BTS tại 23 tỉnh/thành phố, tập trung ở khu vực điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, giao thông khó khăn.

Ông Lưu Mạnh Hà, Tổng Giám đốc Tổng Công ty mạng lưới Viettel (VTNet) cho biết, đây không chỉ là bài toán đầu tư viễn thông mà là nhiệm vụ chính trị đặc biệt khó khăn bởi khối lượng công việc lớn trong khi thời gian thực hiện ngắn. Có những trạm “20 năm chưa làm được”, khoảng 200 vị trí chưa bảo đảm điện lưới quốc gia. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội rất tốt để Viettel chứng tỏ năng lực và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của mình.

Z’Lao từ nay không còn khoảng cách

Đặt chân đến các bản Z’Lao, G’Lao (xã Tây Giang) và A’Grih (xã Hùng Sơn), thành phố Đà Nẵng, chúng tôi mới cảm nhận hết giá trị của hai từ "kết nối" nơi giáp biên giới Việt Nam-Lào.

Bản Z’Lao (xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng) từ nay đã có sóng viễn thông di động. (Ảnh: Viettel cung cấp)

Giữa không gian núi rừng trùng điệp, đây là địa bàn sinh sống lâu đời của khoảng 180 hộ dân (hơn 700 nhân khẩu, chủ yếu đồng bào dân tộc Cơ Tu), sống bằng nghề nương rẫy, trồng cây dược liệu và bảo vệ rừng đầu nguồn. Gần đây, đời sống của bà con đã có nhiều đổi thay tích cực nhờ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn.

Hạ tầng viễn thông không chỉ thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục, y tế và dịch vụ công của đồng bào, mà còn là mắt xích quan trọng hỗ trợ công tác giữ gìn an ninh trật tự và ứng phó tình huống thiên tai khẩn cấp.

Cùng với công tác khảo sát trên bản đồ, việc thực địa hướng tuyến cho vị trí trạm rất quan trọng. Có những trạm cách trung tâm xã hơn 20km, giao thông không thuận tiện khiến anh em phải dừng xe rồi leo bộ với hành trang ba-lô đựng máy hàn, máy đo cùng cơ số dụng cụ. “Bàn làm việc” của người lính mạng lưới chỉ đơn giản là tấm bạt trải tạm ngay bên sườn núi.

Toàn đội chọn phương án "ăn tranh thủ, làm xuyên đêm". Bữa trưa chỉ vội vã với ổ bánh mì, hộp sữa mang theo từ sáng sớm, dừng đâu ăn đó rồi lại tiếp tục tay máy, tay dây. Có buổi anh em cố gắng hàn xong cáp trong đêm dưới ánh đèn pin để hôm sau đỡ phải thêm một lượt đi về. Những hạt muối mang theo trong túi áo trở thành vật bất ly thân giúp xử lý nhanh vết vắt cắn.

Theo anh Võ Khoa Dược, kỹ sư phòng truyền dẫn, Trung tâm kỹ thuật KV2, các hạng mục được triển khai với quyết tâm cao nhất bởi phía sau những cột ăng-ten đang dần hoàn thiện là sự chờ đợi của hàng trăm hộ dân.

Anh Võ Khoa Dược, kỹ sư phòng truyền dẫn, Trung tâm kỹ thuật KV2 (đội mũ) trong giờ nghỉ giải lao. (Ảnh: Viettel cung cấp)

Tại bản Z'Lao - nơi vốn "trắng sóng" di động, sự xuất hiện của những người lính mạng lưới thu hút sự chú ý của đông đảo dân bản. Và ngày 18/7 trở thành dấu mốc đặc biệt với người dân nơi đây khi trạm 4G Viettel đã chính thức phát sóng.

Chia sẻ trong ngày “đón sóng”, anh Cơ Lâu Hiếu - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Hùng Sơn, xúc động bày tỏ: "Thật sự cảm ơn Viettel, cảm ơn Quân đội đã luôn quan tâm đến những khu vực khó khăn. Từ nay, bà con các bản không chỉ tiếp cận thông tin nhanh chóng hơn mà công tác tuyên truyền, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương cũng thuận lợi và hiệu quả hơn rất nhiều”.

Thắm tình quân-dân

Ở độ cao khoảng 800-1.000m so mực nước biển, nằm giữa đại ngàn núi rừng trùng điệp trên đỉnh Kông Along, thôn O2, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai là nơi sinh sống của 57 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Ba Na. Việc gọi điện hằng ngày cho người thân, gửi tin nhắn hay tìm kiếm thông tin trên Internet ở “ốc đảo” này đang là thứ tương đối “xa xỉ”.

Nhiều bà con đã có mặt tại điểm tập kết để hỗ trợ vận chuyển thiết bị, máy phát điện vượt qua những đoạn đường rừng hiểm trở kéo dài hơn chục cây số. (Ảnh: Viettel cung cấp)

Với cán bộ Trung tâm kỹ thuật KV2 (thuộc VTNet), bài toán dựng trạm BTS không chỉ là phương án kỹ thuật phù hợp mà còn phải tìm cách đưa con người, thiết bị và vật tư vượt qua những cung đường cheo leo, hiểm trở. Cách trung tâm xã khoảng 55km, hành trình đi bộ xuyên rừng, vượt suối gần 25km ngốn của anh em cán bộ khoảng 4 giờ.

Trạm BTS chính thức hoạt động khu vực thôn O2, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai từ cuối tháng 9/2026. (Ảnh: Viettel cung cấp)

Đoàn kết là sức mạnh. Ngay từ sáng sớm, thông qua sự kết nối, vận động của cán bộ xã, nhiều bà con đã có mặt tại điểm tập kết để hỗ trợ vận chuyển thiết bị, máy phát điện vượt qua những đoạn đường rừng hiểm trở kéo dài hơn chục cây số.

Với anh Ngân, cán bộ phòng hạ tầng, Trung tâm kỹ thuật KV2, sự phối hợp nhịp nhàng, tình cảm và hiệu quả này là minh chứng sinh động nhất cho “mối tình quân-dân”, giúp hoàn thành công việc sau hai tuần triển khai.

Chia sẻ về thời khắc tín hiệu mạng di động được đưa vào khai thác tại địa phương những ngày cuối tháng 9/2026, ông Đinh Kích, trưởng thôn O2, cho biết: “Trước đây, việc liên lạc với người thân hay tìm kiếm thông tin của người dân gần như không thể. Chúng tôi cảm ơn Viettel nhiều lắm. Mong rằng thời gian tới bà con sẽ có thêm nhiều điều kiện để tiếp cận thông tin, học hỏi được nhiều cách làm ăn, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống”.

Những cung đường núi vẫn còn đó, đại ngàn vẫn bao quanh thôn O2, nhưng khoảng cách thông tin đã thu hẹp nhờ tín hiệu di động, mang theo câu chuyện về những con người cùng nhau vượt trở ngại để tạo nên thay đổi.

Hai đơn vị-Một nhiệm vụ

Tạm biệt Tây Nguyên đất đỏ bazan giàu bản sắc với đặc trưng nắng rực rỡ, gió lộng và không gian đại ngàn hùng vĩ, những người Viettel hành quân tới mảnh đất Quảng Trị chỉ có “nắng và gió”. Thực hiện kế hoạch được giao, Viettel đã xây dựng 9 trạm BTS và kéo 34km cáp quang tại địa bàn do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quản lý.

Để đạt thành quả đó, với anh Lê Hữu Sơn (nhân viên truyền dẫn Trung tâm kỹ thuật KV2 thuộc VTNet), khó khăn không chỉ chực chờ trên những cung đường hiểm trở mà còn đến từ những điều tưởng như rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày như điều kiện sinh hoạt ăn nghỉ tạm bợ, giản đơn, là mối hiểm nguy từ “rừng thiêng nước độc”... Ba-lô trên vai các anh phải đáp ứng tiêu chí đủ trang thiết bị nhất và nhẹ nhất.

Gặp những thân cây lớn đổ chắn ngang đường sau trận mưa, cả đoàn cùng nhau dùng cưa, dùng rựa, thậm chí dùng cả đôi tay để mở đường như trong thời chiến. (Ảnh: Viettel cung cấp)

Trạm QBH0730 đặt tại xã Trường Sơn là một trong 9 trạm được đánh giá là khó tiếp cận nhất khi anh em kỹ thuật phải vượt qua 5 con suối, rộng ít nhất 70m, cùng những cung đường đèo núi hiểm trở, lầy lội. Nếu chỉ dựa vào lực lượng triển khai tại chỗ, việc tập kết vật tư là bài toán không đơn giản.

Lúc này, sự đồng hành của “Bộ đội Cụ Hồ” đến từ Quân khu 4 kiên cường vùng "tuyến lửa" Bắc Trung Bộ trở thành nguồn năng lượng đặc biệt.

Đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Hàng tấn thiết bị đã được xe chuyên dụng của đơn vị cần mẫn “cõng” qua những cung đường lầy lội. Gặp những thân cây lớn đổ chắn ngang đường sau trận mưa, cả đoàn cùng nhau dùng cưa, dùng rựa, thậm chí dùng cả đôi tay để mở đường như trong thời chiến. Lúc nghỉ chân, nước suối mát lạnh khiến mệt mỏi dường như tan biến, song có những đoạn nước sâu, anh em phải dìu nhau, dò từng bước để đưa người và thiết bị qua.

Công tác tiền trạm diễn ra trên những cung đường dốc núi cheo leo, hiểm trở. (Video do Viettel cung cấp)

Chính trong những lúc khó khăn như vậy, anh Lê Hữu Sơn cảm nhận rõ nhất sự đoàn kết và tinh thần tương trợ giữa những người cùng nhiệm vụ. Người đi trước hỗ trợ người đi sau, người khỏe giúp người yếu, hướng đến mục tiêu chung: Đưa trạm BTS vào hoạt động sớm nhất có thể.

"Ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội" là câu nói quen thuộc thể hiện tinh thần sẵn sàng vì nhân dân phục vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Một trạm được dựng lên, một vùng phủ được mở rộng. Một điểm lõm được xóa, thêm nhiều người dân được kết nối. Trên hành trình ấy, người lính Quân khu 4 và người lính Viettel “trên đầu đội mũ có sao, vai đeo quân hàm, nặng gánh với nước non” cùng nhau quyết tâm biến những cung đường khó thành con đường “dẫn sóng” về với người dân.

Sau tất cả, điều tuyệt vời nhất với họ là từ nay ứng dụng video call giúp bà con có thể nhìn thấy rõ nét khuôn mặt, nụ cười của người thân trên màn hình điện thoại, khoe với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Tất nhiên chỉ số hạnh phúc trong cộng đồng làng bản cũng sẽ cải thiện đáng kể.

Đến ngày 31/10/2026, Viettel đã hoàn thành phát sóng toàn bộ 1.337 trạm BTS (gồm 963 trạm xây mới và 374 trạm cosite, phục vụ phủ sóng 1.856 điểm lõm, trong đó có 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư có từ 50 người trở lên, tại 23 tỉnh/thành phố) về đích trước 2 tháng so kế hoạch, đưa dịch vụ viễn thông đến với khoảng 130.000 người dân.

Điểm nổi bật của nhiệm vụ là việc ứng dụng đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật tiên tiến như trạm năng lượng mặt trời, truyền dẫn vệ tinh quỹ đạo thấp và thiết kế trạm tối giản, tiết kiệm chi phí.

Những vùng lõm sóng tồn tại nhiều năm, từng là bài toán khó của ngành viễn thông, đã được xử lý thần tốc chỉ trong vài tháng. Đây không chỉ là kết quả hoàn thành một kế hoạch đầu tư hạ tầng, mà còn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc chuyển hóa chỉ đạo của Chính phủ, mệnh lệnh của Quân đội thành hành động quyết liệt và kết quả cụ thể, hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 3488-NQ/QUTW ngày 29/1/2025 của Quân ủy Trung ương.