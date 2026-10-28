Nhiệm kỳ 10 VFF: Mục tiêu mới và sức ép từ những vinh quang cũ

Bóng đá Việt Nam trải qua chu kỳ thành công rực rỡ nhất trong lịch sử với 2 chức vô địch Đông Nam Á liên tiếp

Đầu tháng 1/2027, đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội. Bộ máy mới sẽ được lựa chọn thông qua hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp, gồm các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và 17 thành viên Ban chấp hành.

VFF nhiệm kỳ 9 (2022-2026) được đánh giá là nhiệm kỳ thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam 2 lần liên tiếp vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup) 2024 và 2026, lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 với 6 trận toàn thắng…

Đội tuyển U23 Việt Nam giành hạng 3 Giải U23 châu Á 2026, 2 HCV SEA Games 2022 và 2025, hai lần liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á 2023 và 2025. Đội tuyển U17 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng chung kết U17 World Cup 2026 vào tháng 11 tới tại Qatar.

Thường trực VFF ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 tại Úc và New Zealand, giành HCV SEA Games 2023, góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup nữ 2026.

Với futsal, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng lần đầu vô địch Giải futsal nữ Đông Nam Á 2024 và giành HCV SEA Games 2025.

Hai chiến thắng trước Thái Lan ở các trận chung kết ASEAN Cup 2024 và 2026 đều diễn ra đầy cảm xúc. Tấm HCV SEA Games 2025 cũng được các tuyển thủ U22 Việt Nam giành được ngay trên sân Rajamangala, "thánh địa" của người Thái.

Sức ép với bộ máy mới

Những thành tích trên vừa là bước đệm, nhưng đồng thời cũng tạo nên sức ép đáng kể với bộ máy lãnh đạo mới. Khó khăn đến từ việc đội tuyển Việt Nam vừa trải qua chu kỳ đầy thành công, nhưng nhiều vị trí có dấu hiệu quá tải.

Trong khi đó, phía trước đội tuyển Việt Nam sẽ đối diện thử thách lớn tại VCK Asian Cup 2027. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối đầu các đối thủ cực mạnh của châu lục, đòi hỏi nỗ lực lớn và cả sự may mắn nếu muốn giành kết quả tốt.

Đây cũng là thời điểm HLV Kim Sang-sik chuẩn bị kết thúc hợp đồng với VFF. Quyết định giữ chân nhà cầm quân Hàn Quốc hay tìm người mới cũng là bài toán phải "nâng lên đặt xuống".

V.League cần sự minh bạch và công bằng làm nền tảng cho sự phát triển bền vững

Nhiệm kỳ 10 VFF cũng sẽ phải giải 2 nhiệm vụ quan trọng liên quan các yếu tố quốc tế, đó là chạy đua giành quyền đăng cai Asian Cup 2032 và World Cup 2042.

Trong nước, bóng đá Việt Nam cũng đang đối diện nhiều thách thức trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Mùa giải nào VFF và VPF cũng phải "chữa cháy" khi có đội rậm rịch giải thể, bỏ giải. Quảng Nam, Quảng Ninh, Cần Thơ...và nhiều địa phương khác đều chật vật trong việc duy trì hoạt động các đội bóng.

V.League cũng cần những giải pháp đảm bảo sự phát triển bền vững trên cơ sở được tổ chức minh bạch, công bằng. Công nghệ VAR có thể giúp các quyết định của trọng tài ở mỗi trận đấu chính xác hơn, nhưng minh bạch mới là yếu tố tạo nền tảng để giải đấu đi xa.