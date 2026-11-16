Nhĩ Khang 'Hoàn Châu cách cách' không còn nơi để về

Ở tuổi 55, nam diễn viên từng vào vai Phúc Nhĩ Khang trong Hoàn Châu Cách Cách khiến công chúng chú ý khi chia sẻ cảm giác không còn nhà để trở về. Anh cho biết cha mẹ qua đời để lại khoảng trống khó bù đắp.

Trong cuộc phỏng vấn, Châu Kiệt nói: “Tôi không có nhà để trở về”. Nhĩ Khang là vai diễn gắn liền với tên tuổi anh. Vai Nhĩ Khang từng giúp anh được khán giả khắp châu Á biết đến. Sau thành công của Hoàn Châu Cách Cách và Thiếu niên Bao Thanh Thiên, tên tuổi anh được đông đảo khán giả biết đến. Tuy nhiên, sự nghiệp của Châu Kiệt trải qua nhiều biến động. Vai diễn trong Hoàn Châu Cách Cách cũng trở thành dấu mốc lớn của anh.

Châu Kiệt trong "Hoàn Châu cách cách".

Tranh cãi với bạn diễn Lâm Tâm Như từng ảnh hưởng đến hình ảnh của anh. Nữ diễn viên kể về trải nghiệm ở cảnh hôn. Năm 2017, Châu Kiệt phủ nhận cáo buộc cưỡng hôn và đặt câu hỏi về cách xử lý tình huống tại trường quay.

Năm 2009, ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách vướng tai nạn giao thông. Tòa án xác định anh chịu trách nhiệm do chạy quá tốc độ, không kết luận anh say rượu. Khoảng năm 2014, anh gần như rút khỏi phim truyền hình và điện ảnh, cho biết các kịch bản được gửi đến không phù hợp với định hướng cá nhân.

Rời trường quay, nhân vật Nhĩ Khang chuyển hướng đầu tư nông nghiệp tại Ngũ Thường, tỉnh Hắc Long Giang. Hình tượng Nhĩ Khang từng gắn với màn ảnh, còn ngoài đời anh xây dựng thương hiệu gạo “Châu tiên sinh”, tham gia sản xuất, kiểm tra mùa vụ. Anh cải tạo đất, hạn chế phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Sản phẩm được giới thiệu đạt chứng nhận hữu cơ của Liên minh châu Âu.

Gạo của thương hiệu có giá từ khoảng 68 NDT mỗi cân, dòng cao cấp lên tới 128 NDT. Châu Kiệt từng livestream giới thiệu sản phẩm nhưng không muốn chỉ dựa vào danh tiếng từ vai diễn Nhĩ Khang trong Hoàn Châu Cách Cách để bán hàng. Truyền thông ước tính tài sản của anh lên tới hàng trăm triệu NDT. Ngoài nông nghiệp, ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách còn kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh và rượu, và vẫn trực tiếp theo dõi mùa vụ.

Châu Kiệt hiện tại.

Dù rời xa phim trường, Nhĩ Khang không hoàn toàn tách khỏi nghệ thuật. Từ năm 2015, Châu Kiệt tham gia vở kịch Bắc Kinh Pháp Nguyên Tự với vai Quang Tự. Tháng 10/2026, anh biểu diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Quốc gia Trung Quốc.

Mất mát gia đình là điều khiến anh day dứt. Cha anh qua đời năm 2016 sau một cơn đột quỵ, khi anh không kịp gặp mặt lần cuối; mẹ mất năm 2021. Là con một, Châu Kiệt từng quen chào cha mẹ trước khi ra khỏi nhà và báo khi trở về. Sau khi cả hai qua đời, anh vẫn giữ thói quen ấy trước bàn thờ gia đình.

Trong đêm giao thừa năm 2024, anh viết rằng: “Khi còn nhỏ, nơi có cha mẹ mới là nhà. Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là không có nhà để trở về”. Ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách hiện chưa kết hôn, không có con và không muốn tìm người đồng hành chỉ vì sợ cô đơn. Anh cho biết cuộc sống đủ đầy không thể thay thế người thân.

Ở tuổi 55, Châu Kiệt không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh nhưng vẫn duy trì những hoạt động nghệ thuật và kinh doanh riêng. Dù có cuộc sống đủ đầy về vật chất, nam diễn viên cho biết sự ra đi của cha mẹ vẫn là khoảng trống không gì bù đắp được.