Từng là ngôi sao nổi tiếng khắp châu Á, được hàng triệu khán giả yêu mến, quyết định rời showbiz của Nhĩ Khang "Hoàn Châu cách cách" khiến nhiều người tò mò về câu chuyện phía sau ánh hào quang.

Nam diễn viên Châu Kiệt hiện có cuộc sống sung túc ở tuổi 55. Tuy nhiên, đằng sau sự đủ đầy về vật chất, nam diễn viên vẫn mang nỗi cô đơn khó nguôi ngoai sau khi lần lượt mất đi cả cha lẫn mẹ.

Trong một cuộc phỏng vấn, Châu Kiệt từng khiến nhiều người xúc động khi thừa nhận: "Tôi không có nhà để trở về". Câu nói ngắn gọn nhưng chất chứa nỗi lòng của người đàn ông đã mất đi những người thân yêu nhất.

Nam diễn viên Châu Kiệt nổi tiếng qua vai Phúc Nhĩ Khang trong "Hoàn Châu cách cách"

Tên tuổi Châu Kiệt gắn liền với vai Phúc Nhĩ Khang trong "Hoàn Châu cách cách". Thành công của bộ phim cùng tác phẩm "Thiếu niên Bao Thanh Thiên" từng đưa anh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả khắp châu Á. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của nam diễn viên không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, Châu Kiệt vẫn giữ niềm đam mê sân khấu. Từ năm 2015, anh tham gia vở kịch "Bắc Kinh Pháp Nguyên Tự" với vai Quang Tự. Tháng 10/2026, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Quốc gia Trung Quốc.

Thế nhưng, điều khiến Châu Kiệt day dứt nhất không phải những thăng trầm trong sự nghiệp mà là sự ra đi của cha mẹ. Cha anh qua đời năm 2016 sau một cơn đột quỵ, khi nam diễn viên không kịp gặp mặt lần cuối. Năm 2021, mẹ anh cũng qua đời.

Là con một, Châu Kiệt từng có thói quen chào cha mẹ mỗi khi ra khỏi nhà và thông báo khi trở về. Đến nay, dù cả hai không còn, anh vẫn duy trì thói quen ấy trước bàn thờ gia đình.

Trong đêm giao thừa năm 2024, nam diễn viên từng viết: "Khi còn nhỏ, nơi có cha mẹ mới là nhà. Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là không có nhà để trở về".

Diễn viên Châu Kiệt bỏ phố về quê lập nghiệp.

Theo China Times bước ngoặt cuộc đời đến vào năm 2014, khi Châu Kiệt bắt đầu nhận ra sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Cũng trong thời gian này, anh được giới thiệu về chất lượng gạo tại tỉnh Hắc Long Giang, vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Rời xa phim trường, Châu Kiệt chuyển hướng sang kinh doanh nông nghiệp. Anh đầu tư trồng lúa tại Ngũ Thường, tỉnh Hắc Long Giang, xây dựng thương hiệu gạo mang tên "Châu tiên sinh". Không chỉ góp vốn, nam diễn viên còn trực tiếp theo dõi mùa vụ, kiểm tra chất lượng sản phẩm và chú trọng phương pháp canh tác hạn chế phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật.

Châu Kiệt sau đó xây dựng thương hiệu gạo riêng, trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất và phát triển sản phẩm.

Châu Kiệt hiện tập trung kinh doanh. Ảnh: China Times.

Sản phẩm gạo của anh được giới thiệu có chứng nhận hữu cơ của Liên minh châu Âu. Ngoài nông nghiệp, Châu Kiệt còn tham gia kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh và rượu. Truyền thông Trung Quốc từng ước tính khối tài sản của anh lên tới hàng trăm triệu Nhân dân tệ.

Từ một ngôi sao màn ảnh được hàng triệu khán giả yêu mến, Châu Kiệt dần trở thành doanh nhân trong lĩnh vực nông nghiệp. Anh cho biết không còn lưu luyến ánh hào quang showbiz, bởi điều quan trọng hơn là tìm được công việc phù hợp và cuộc sống mà bản thân thực sự mong muốn.

Ở tuổi 55, Châu Kiệt chưa kết hôn, không có con và cũng không muốn tìm một người đồng hành chỉ để khỏa lấp nỗi cô đơn. Với anh, cuộc sống đủ đầy về vật chất không thể thay thế tình thân.