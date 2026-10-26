NHCSXH chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn

Mới đây, Ban đại diện Hội đồng Quản trị (HĐQT) NHCSXH TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm. Tại cuộc họp, ông Trần Văn Tiên, Giám đốc NHCSXH thành phố cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, bám sát chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, Ủy ban nhân dân (UBND) và Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố, Chi nhánh NHCSXH thành phố đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, UBND các xã, phường, đặc khu và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Đặc biệt, các mặt hoạt động của Chi nhánh trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, an toàn sau khi thực hiện việc sắp xếp lại đơn vị hành chính. Đến ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 28.132.607 triệu đồng, tăng 11,02% so với năm 2025. Doanh số cho vay đạt 8.625.241 triệu đồng, với 89.471 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng doanh số thu nợ đạt 5.821.196 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 67,5%, góp phần đáng kể trong việc tạo lập nguồn vốn để cho vay quay vòng các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Trong cơ cấu tổng dư nợ của Chi nhánh có 5 chương trình tín dụng có dư nợ lớn, chiếm 99,0% tổng dư nợ, bao gồm: cho vay giải quyết việc làm 19.547.197 triệu đồng, chiếm 72,3% tổng dư nợ; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2.035.200 triệu đồng, chiếm 7,5%; cho vay nhà ở xã hội là 1.988.367 triệu đồng, chiếm 7,4%; cho vay học sinh sinh viên 1.800.263 triệu đồng, chiếm 6,7%; cho vay hỗ trợ giảm nghèo là 1.366.532 triệu đồng, chiếm 5,1%.

Để tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, các Phòng giao dịch trực thuộc trong toàn chi nhánh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng; đồng thời thực hiện tốt công tác đôn đốc, thu hồi, xử lý, quản lý nợ, phòng ngừa nợ quá hạn phát sinh trong quá trình hoạt động.

Đến nay, toàn thành phố duy trì 402 điểm giao dịch tại 168 phường, xã, đặc khu. Trong đó, có 91 điểm giao dịch tại trụ sở UBND phường, xã cũ; 116 điểm giao dịch tại trụ sở UBND phường, xã mới; 195 điểm giao dịch tại địa điểm khác (trụ sở khu phố/ấp, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng,…). Hoạt động giao dịch xã được NHCSXH phối hợp với chính quyền địa phương bố trí lực lượng đảm bảo hoạt động giao dịch thông suốt, an toàn về con người, tài sản trong thời gian tổ chức giao dịch.

Thực hiện Công văn số 4079/NHCS-TDNN ngày 7/9/2026 của Tổng Giám đốc về việc sắp xếp điểm giao dịch, các đơn vị trong toàn chi nhánh đã tổ chức rà soát toàn diện 402 Điểm giao dịch đang hoạt động tại 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố; xây dựng phương án sắp xếp các điểm giao dịch NHCSXH trên địa bàn thành phố, trình Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố xem xét phê duyệt để triển khai thực hiện kể từ tháng 11/2026. Sau sắp xếp, mạng lưới điểm giao dịch xã trên địa bàn thành phố còn 330 điểm giao dịch (giảm 72 điểm so với hiện tại, tương đương 17,9%), gồm 233 điểm duy trì nguyên trạng, 92 điểm điều chỉnh (về phạm vi phụ trách), 5 điểm mở mới và 77 điểm đề xuất đóng (sáp nhập về Điểm giao dịch còn lại của xã, phường).

Trong quý IV/2026, NHCSXH TP. Hồ Chí Minh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo Tổng Giám đốc NHCSXH, Thành ủy, UBND và Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố để tổ chức, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các nội dung theo Chỉ thị số 39-CT/TW về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, Quyết định số 1560/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, phát triển tín dụng chính sách xã hội, nhằm đảm bảo sự nhất quán trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện trên địa bàn thành phố.

Tập trung đẩy mạnh thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao năm 2026, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Thành phố; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thường xuyên rà soát, nắm bắt kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tổng hợp kế hoạch nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của 168 phường, xã, đặc khu và kế hoạch thu hồi vốn giai đoạn 2026 - 2030 của các chương trình cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh là 11.175,743 tỷ đồng (trong đó: nguồn vốn bố trí cho chương trình cho vay Nhà ở hội năm 2027 là 372 tỷ đồng).

Tuy nhiên, qua tổng hợp kết quả rà soát xây dựng nhu cầu vốn vay năm 2027 của các phường, xã trên địa bàn thành phố đối với Chương trình cho vay Nhà ở xã hội là rất lớn (1.340,66 tỷ đồng), trong khi nguồn vốn bố trí cho chương trình cho vay Nhà ở hội năm 2027 còn thấp, không đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của người dân (dự kiến chỉ đáp ứng bằng 33,13% nhu cầu vay thực tế đã rà soát và đề nghị bố trí bổ sung năm 2027 của UBND các phường, xã).

“Vì vậy, nhằm góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội của thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao và kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn vay cho các đối tượng theo quy định để mua, thuê mua Nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng hoặc cải tạo, sửa chửa nhà để ở, Chi nhánh NHCSXH thành phố kính đề nghị UBND thành phố xem xét chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan căn cứ nhu cầu vay vốn thực tế đã qua rà soát từ UBND phường, xã, tham mưu UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho năm 2027 đối với chương trình cho vay Nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố, với số tiền 913 tỷ đồng” - ông Tiên nêu kiến nghị.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH thành phố nhận định, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền Thành phố đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Bên cạnh đó, đối với những vấn đề mà NHCSXH TP. Hồ Chí Minh nêu lên, Hội đồng Quản trị NHCSXH, UBND thành phố sẽ xem xét để NHCSXH có nguồn lực hỗ trợ các hoạt động cho vay vốn trên địa bàn đạt hiệu quả tốt nhất đề ra.