Nhảy xuống kênh cứu con, cả 2 mẹ con đuối nước

Ngày 18/10, lãnh đạo UBND xã Nguyệt Ấn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 mẹ con tử vong.

Nạn nhân là cháu Q.B.T. (6 tuổi) và chị P.T.T. (32 tuổi), mẹ của cháu bé.

Hiện trường vụ việc.

Theo lãnh đạo địa phương, chiều hôm qua (17/10), tại khu vực kênh Bắc, đoạn qua thôn Nguyệt Thành (xã Nguyệt Ấn), cháu Q.B.T. không may bị ngã xuống kênh Bắc. Phát hiện sự việc, chị P.T.T. nhảy xuống cứu con. Tuy nhiên, do dòng nước chảy mạnh, cả 2 mẹ con bị cuốn trôi, mất tích.

Từ tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người mẹ. Đến sáng 18/10, thi thể cháu bé cũng được tìm thấy và đưa lên bờ. Hiện, thi thể hai nạn nhân xấu số được bàn giao cho gia đình mai táng.