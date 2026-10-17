Nhật- Mỹ diễn tập quốc phòng kéo dài 11 ngày

Tại cuộc họp báo ngày 16/10 ở Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết cuộc diễn tập chung Nhật - Mỹ Keen Sword 27 dự kiến diễn ra trong 11 ngày, từ ngày 19 đến 29/10. Các hoạt động được triển khai trên phạm vi toàn quốc, trong đó có những nội dung huấn luyện tại khu vực quần đảo Sakishima.

Ông Koizumi cho biết Nhật Bản và Mỹ sẽ triển khai nhiều loại trang thiết bị đến khu vực phục vụ diễn tập. Để vận chuyển các trang thiết bị này, máy bay vận tải Osprey của lực lượng hai nước sẽ sử dụng sân bay Miyako và sân bay Ishigaki.

Việc sử dụng các sân bay dân sự cho hoạt động vận chuyển phục vụ huấn luyện được phóng viên nêu tại cuộc họp báo, trong đó có câu hỏi về mục đích sử dụng Osprey ngoài các cơ sở quân sự và những quan ngại liên quan đến an toàn bay.

Trả lời vấn đề này, ông Koizumi cho biết việc triển khai trang thiết bị và sử dụng các phương tiện vận tải trong diễn tập sẽ giúp nâng cao khả năng vận dụng năng lực của lực lượng Nhật Bản và Mỹ trong nhiều tình huống. Tokyo cũng sẽ nỗ lực giảm thiểu ảnh hưởng đối với sinh hoạt của người dân tại các khu vực liên quan.

Ngoài nội dung diễn tập chung với Mỹ, ông Koizumi thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled bin Nordin sẽ thăm Nhật Bản từ ngày 18 đến 21/10. Cuộc hội đàm quốc phòng giữa hai bên dự kiến diễn ra ngày 19/10 tại Tokyo.

Theo ông Koizumi, Malaysia là đối tác chiến lược toàn diện của Nhật Bản, cùng chia sẻ những giá trị và nguyên tắc cơ bản. Chuyến thăm lần này cũng đánh dấu lần đầu tiên ông Khaled đến Nhật Bản trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia.

Hai bên dự kiến trao đổi về tình hình khu vực, an ninh hàng hải và các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng song phương. Tokyo kỳ vọng cuộc gặp sẽ tạo điều kiện để hai bộ trưởng xây dựng quan hệ tin cậy và thúc đẩy hợp tác thực chất.