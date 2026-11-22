Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast diễn ra từ ngày 23 đến 28/11 tại Vinpearl Golf Léman, quy tụ 55 vận động viên của chín đoàn, tranh tài ở bốn nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Lần đầu tiên giải đấu nằm trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc, kết quả vừa xác định nhà vô địch quốc gia, vừa góp vào thành tích chung của các đoàn.

Ngày 22/11, khi còn hai ngày trước khi các vòng đấu cá nhân khởi tranh, nhiều golfer đã có mặt tại Vinpearl Golf Léman để đánh tập, làm quen địa hình. Với phần lớn vận động viên, Vinpearl Golf Léman là sân đấu còn khá mới. Những buổi làm quen sân có ý nghĩa quan trọng trong hành trình chinh phục huy chương.

Ở nội dung cá nhân, các golfer thi đấu đấu gậy qua ba vòng, tổng cộng 54 hố. Kết quả này đồng thời được dùng để xếp hạt giống cho vòng đối kháng đồng đội. Bởi vậy, buổi đánh tập không chỉ giúp vận động viên làm quen sân mà còn là dịp cân nhắc cách giữ điểm số ổn định, chuẩn bị cho những trận đấu có thể quyết định thành tích của cả đoàn.

Tổ hợp Vinpearl Golf Léman có 36 hố, được thiết kế giữa cảnh quan sông nước với hồ, fairway uốn lượn và những khu vực tiếp bóng tạo góc đánh khác nhau. Golfer cần tính toán điểm rơi và hướng tiếp cận green, thay vì chỉ tập trung vào cự ly cú phát bóng.

“Các sân của Vinpearl Golf, không chỉ Léman, đều có cảnh quan đẹp. Riêng Léman gây ấn tượng với không gian xanh và các bẫy cát, hồ nước đan xen. Vì đây là sân còn mới với nhiều golfer, buổi đánh tập giúp chúng tôi làm quen địa hình và lựa chọn chiến thuật phù hợp”, nhà Vô địch Golf Quốc gia 2023 Nguyễn Nhất Long chia sẻ.

Sau chức vô địch Golf Quốc gia năm 2023, Nguyễn Nhất Long chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Mùa giải 2026, anh ghi dấu ấn tại Asian Development Tour khi cán đích đồng hạng ba Vietnam Masters với tổng điểm -13, thành tích tốt nhất của mình ở đấu trường này. Vừa đón con gái đầu lòng, Nhất Long có thêm động lực hướng tới vị trí cao nhất tại giải đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Nguyễn Trọng Hoàng là một trong những ứng viên đáng chú ý cho chức vô địch bảng nam. Golfer sinh năm 2010 đã có thêm cơ hội cọ xát ở các sân chơi quốc tế. Gần nhất, anh tham dự vòng chung kết châu Âu Faldo Series tại Al Ain, UAE, từ ngày 15 đến 20/11. Những trải nghiệm này giúp Hoàng tích lũy thêm bản lĩnh trước cuộc đua ở giải năm nay.

Ở bảng nữ, Nguyễn Thảo My hướng tới mục tiêu bảo vệ HCV Đại hội Thể thao toàn quốc cá nhân và muốn góp sức cho đội tuyển Hà Nội lên ngôi vị cao nhất. “Có thể đây là kỳ Đại hội cuối cùng của tôi nên giải đấu mang ý nghĩa rất quan trọng”, Thảo My thừa nhận cảm xúc của mình trước giải năm nay khác những lần trước. Sau 4 kỳ Đại hội, Thảo My muốn tận hưởng trọn vẹn cơ hội thi đấu và đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển Hà Nội.

Đoàn Xuân Khuê Minh cũng là một trong những gương mặt đáng chú ý ở mùa giải năm nay. Golfer sinh năm 2003 từng đăng quang bảng nữ Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 với tổng điểm -7, thiết lập kỷ lục điểm số của giải.

Năm nay, Khuê Minh khoác áo đoàn Công an Nhân dân, sẽ hướng tới danh hiệu Quốc gia và huy chương Đại hội trong lần đầu môn golf góp mặt ở ngày hội thể thao toàn quốc.

Nguyễn Viết Gia Hân là một trong những ứng viên nặng ký ở bảng nữ Giải Vô địch Golf Quốc gia. Từ cô bé 11 tuổi xếp hạng 6 trong lần đầu dự giải năm 2022, Gia Hân cho thấy sự tiến bộ không ngừng khi từng bước vươn lên nhóm dẫn đầu: cô tiếp tục đứng thứ 6 năm 2023, rồi hai năm liên tiếp giành ngôi Á quân vào các năm 2024 và 2025.

Nguyễn Viết Gia Hân có bước chạy đà ấn tượng trước giải khi đăng quang chặng 3 VGA Junior Tour 2026, rồi vô địch Trang An Junior Elite 2026 – Final Championship. Những danh hiệu này tiếp thêm sự tự tin cho golfer 15 tuổi trước cuộc đua huy chương ở Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.

"Thời tiết nắng nóng, trong khi lịch thi đấu kéo dài nên thể lực rất quan trọng. Em sẽ cố gắng phân phối sức hợp lý và giữ tập trung qua từng hố”, Gia Hân chia sẻ.

Đoàn Đan Thanh và Kiều Trang đang tích cực chuẩn bị, hướng tới lần tranh tài tại giải đấu cấp quốc gia danh giá nhất của golf Việt Nam trong màu áo Cần Thơ.

Khi Vinpearl Golf Léman còn là ẩn số với phần lớn vận động viên, mỗi buổi đánh tập giúp họ "thu hẹp khoảng cách" với sân đấu. Việc hiểu địa hình và tìm được phương án phù hợp có thể tạo lợi thế trước cuộc đua cá nhân, đồng thời đặt nền móng cho vòng đấu đồng đội.