Mảnh đất Yên Lạc, cùng với dòng sữa ngọt ngào và sự nỗ lực đỉnh cao của người mẹ đã nuôi dưỡng, hình thành nhà thơ, nhà báo Xuân Hùng. Không thể phủ nhận khó khăn nuôi dưỡng ý chí, nhà báo Nguyễn Xuân Hùng luôn cố gắng để vượt lên hoàn cảnh, từ tuổi thơ nhiều khó khăn, vất vả đến giờ là tuổi trung niên khá đầy đủ và viên mãn cả về vật chất và tinh thần bên gia đình!

Bìa tập thơ Nhặt lại thời gian của Nguyễn Xuân Hùng

Vì đã trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau; đã trải nghiệm đủ niềm vui, nỗi buồn, ngọt ngào, đắng cay của hơn nửa thế kỷ cuộc đời cho nên việc Nhặt lại thời gian của Nguyễn Xuân Hùng mang một ý nghĩa trải nghiệm khá sâu sắc.

Ngay từ bài thơ mở đầu, mang tên Nhặt lại thời gian với thể thơ lục bát truyền thống, nhà thơ Nguyễn Xuân Hùng đã làm thức dậy tình cảm yêu thương dành cho quê hương, xứ sở có thể đã hoặc đang ngủ yên, đang khuất lấp chưa được khơi dậy trong tâm trí của nhiều người. Dòng thời gian được nhặt lại ở đây hiểu theo nghĩa ẩn dụ là những trang nhật ký ghi lại cuộc sống với đầy đủ cung bậc vui, buồn có cả khôn, cả dại, cả tái tê, cả ngây thơ, cả cô đơn và cả tiếng cười giòn cùng niềm thương, nỗi nhớ lặng thầm e ấp của một thời tuổi trẻ.

“Tay cầm lên những cái tê/ cái chiều nhuộm tím con đê đầu làng”…nhuộm tím nhớ nhung, nhuộm tím yêu thương dù cuộc đời còn nhiều gian khó… Trong cái khó khăn chung của một thời bao cấp có cái khó khăn riêng do hoàn cảnh gia đình, tuy nhiên, nói về khó khăn mà lời thơ vẫn cứ nhẹ nhàng bởi chủ thể của lời thơ đã vượt qua, đã chiến thắng những khó khăn ấy.

Tiếp nối mạch cảm xúc đong đầy hoài niệm, bài thơ thứ hai có tên Về làng nhặt lại niềm xưa. Vẫn là những câu thơ lục bát, vẫn là những cảm xúc chân thành, vẫn là hoài niệm nhớ nhung nhưng đã đan xen cái thơ mộng của đời văn chương, đã đan xen vào đó là lòng biết ơn đặc biệt, đã đan xen vào đó là sự trăn trở “Lặng nhìn năm tháng trôi đi/ Trong ngàn sao sáng … mình thì ở đâu? Câu hỏi tu từ đánh thức ý niệm thời gian, đánh thức trách nhiệm của một trang nam nhi trước gia đình, dòng họ, cộng đồng. Và, sâu thẳm trong lòng người con hiếu thảo là “Trước nhân gian xin cúi đầu/ Ta còn mắc nợ dãi dầu mẹ cha!

Nhà thơ Nguyễn Xuân Hùng –Tác giả tập thơ Nhặt lại thời gian

Và rồi không chỉ là tình yêu thương, là sự biết ơn dành cho cha mẹ, ở tập thơ này tất cả những tình cảm về gia đình từ quá khứ cho đến hiện tại đều hiển hiện qua những vần thơ viết cho cha, mẹ viết cho con dâu, viết cho cháu, viết cho người yêu cũ…. Tất cả đều là những trải nghiệm, những lời dặn dò, những cảm xúc yêu thương đầy tinh thần trách nhiệm.

Điều đáng quý ở nhà thơ, nhà báo Nguyễn Xuân Hùng, anh không chỉ ngồi ở bàn giấy để viết; anh đã từng đặt chân đi đến nhiều nơi, từng đến biển Nha Trang, Hà Giang, Điện Biên, Tam Đảo, Sa Pa, Hạ Long…, Bất cứ nơi nào anh đã đặt chân qua thì nơi đấy đều có thơ với đằm sâu cảm xúc. Trở lại Hạ Long thức cùng trăng biển, đối diện với màn đêm cô đơn khi nhiều cặp đôi tình tứ dạo qua trước mặt, nhà thơ đành đối thoại với biển từ một nỗi nhớ về em, nhớ về một bóng hình xa xăm… Bên dòng Nho Quế, khi trở lại Hà Giang “Bao kỷ niệm phai mờ theo năm tháng nhưng “Hoa mua tím vẫn thủy chung năm tháng”, người thơ vẫn cùng em nắm tay dạo bước, lắng nghe mùa xuân về… Trở lại Nha Trang, suy tưởng đắm chìm Tháp Bà Ponagar lặng yên trong gió thầm thì/ Vẽ lên trời một tình yêu muôn thuở…

Bài tập thơ Nhặt lại thời gian

Và còn nhiều miền đất nữa, nhiều khoảng không gian nữa được tái hiện đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông trong thơ Xuân Hùng. Nhưng, neo lại trong tôi sâu sắc nhất vẫn là tình gia đình, là những vần thơ anh dành cho Cha, mẹ, vợ, con. Gói gọn trong đó là công ơn sinh thành dưỡng dục, là bài học nhân sinh từ thuở còn thơ, mẹ căn dặn chỉ làm điều tâm đức (Điều tốt trao nhau bao nhiêu vãn chưa đủ/ Làm một điều xấu với nhau đã là thừa). Thơ viết tặng cha, ôn lại cuộc đời cha hầu như tuổi trẻ cha dành cho chiến tranh, trận mạc, khi trở về, vẫn còn mảnh đạn trong người, lại đau một khi trái gió trở trời. Đời cựu chiến binh nhiều hy sinh và có thiệt thòi, có mất mát nhưng với ông, trĩu nặng một công ơn sâu sắc dành cho Đảng, cho Bác Hồ kính yêu (Cha anh là sỹ quan cấp tá quân đội nghỉ hưu - là thương binh chống Mỹ cứu nước). Có người cha biết hy sinh, có người mẹ hiểu đời, hiểu chuyện, cha mẹ dạy dỗ các con nên người, cha mẹ giúp các con thêm ý chí, nghị lực. Chính vì vậy chăng, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Xuân Hùng đã vượt khó vươn lên, sở hữu hai bằng đại học, một bằng thạc sỹ và đã ngoại ngũ tuần vẫn tự học, tự cập nhật kiến thức để hoàn thành chương trình đào tạo nghề công chứng vững bước trong đời, để tiếp nối cha mẹ làm gương và là niềm tự hào cho con, cháu.

Nhà thơ Nguyễn Xuân Hùng tặng tập thơ Nhặt lại thời gian cho tác giả Đỗ Nguyên Thương

Nhặt lại thời gian chính là sự hồi tưởng về quá khứ bằng thơ. Thuở nhỏ đi học, tôi từng rất thích câu nói của nhà thơ Tố Hữu “Thơ chỉ bật ra khi trong tim ta cuộc sống đã tràn đầy”. Với tập thơ này, Xuân Hùng đã làm đúng được điều đó. Xin được cảm ơn anh vì đã nói thay cảm xúc của bao người; đọc thơ anh người ta thấy yêu thêm mùa xuân, yêu làn mây trắng, thấy yêu thêm quê hương, thấy nhớ thương về người cha, thấy ấm áp ngôi nhà của mẹ và thấy sự quây quần bên con cháu rất đỗi yêu thương; cả tình đồng nghiệp, tình làng nghĩa xóm ... đều rất chân thật và thấm đẫm những ân tình khi “Nhặt lại thời gian”!