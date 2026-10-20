Nhật Ký Của Mẹ tiếp tục vươn ra thế giới, Nguyễn Văn Chung: 'Nếu mẹ còn sống, hẳn mẹ sẽ rất vui'

Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ tin vui đặc biệt liên quan đến ca khúc Nhật Ký Của Mẹ. Theo đó, sau khi từng xuất hiện trong các tuyển tập âm nhạc tại Nhật Bản và Đức, sáng tác nổi tiếng của anh tiếp tục được hãng WRD có trụ sở tại London (Anh) lựa chọn đưa vào bộ đĩa The Very Ballroom 10, tuyển tập gồm 50 ca khúc dành cho khiêu vũ.

Đây được xem là cột mốc đáng nhớ trong hành trình gần hai thập kỷ của Nhật Ký Của Mẹ - một trong những sáng tác nổi bật nhất sự nghiệp Nguyễn Văn Chung. Trước đó, ca khúc cũng từng được hãng Casa Musica tại Đức đưa vào sản phẩm âm nhạc dành cho bộ môn khiêu vũ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ tin vui đặc biệt liên quan đến ca khúc Nhật Ký Của Mẹ.

Chia sẻ với SAOstar, Nguyễn Văn Chung không giấu được niềm hạnh phúc khi chứng kiến đứa con tinh thần tiếp tục vươn ra thế giới. "Tôi cảm thấy tự hào, rất vui khi thấy bài hát được xuất hiện và lan toả trong nhiều sản phẩm âm nhạc ở các nước và các cuộc thi khiêu vũ quốc tế. Đối với một người nhạc sĩ, không còn niềm vui, niềm hạnh phúc nào hơn", anh bày tỏ.

Đáng chú ý, dù mang đậm nét văn hóa Việt Nam và được thể hiện bằng tiếng Việt, Nhật Ký Của Mẹ vẫn có sức sống đặc biệt tại thị trường quốc tế. Lý giải điều này, nam nhạc sĩ cho rằng giai điệu, tiết tấu nhẹ nhàng cùng thông điệp về tình mẫu tử chính là những yếu tố giúp tác phẩm chạm đến người nghe.

"Có lẽ là do giai điệu, tiết tấu của bài hát tạo cảm giác êm dịu, nhẹ nhàng, phù hợp với các yêu cầu trong nhạc khiêu vũ. Và có khi do ý nghĩa và nội dung trong bài hát dễ gây xúc động và thiện cảm với người nghe", Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Ra đời từ năm 2008 và ghi dấu ấn sâu đậm qua giọng hát Hiền Thục, Nhật Ký Của Mẹ từng được xem là một sáng tác đặc biệt bởi thời lượng kéo dài gần 9 phút, khác biệt với cấu trúc thông thường của nhiều ca khúc thị trường. Thế nhưng, hành trình bền bỉ của bài hát suốt nhiều năm qua đã phần nào chứng minh rằng một tác phẩm âm nhạc vẫn có thể chinh phục công chúng bằng những giá trị cảm xúc chân thành.

Gần hai thập kỷ đã qua, Nhật Ký Của Mẹ vẫn có sức sống đặc biệt tại thị trường quốc tế.

Khi được hỏi liệu thành công của Nhật Ký Của Mẹ có làm thay đổi quan điểm sáng tác, Nguyễn Văn Chung khẳng định anh vẫn giữ vững những nguyên tắc nghệ thuật của mình.

"Thật ra sau 20 năm, quan điểm sáng tác của tôi vẫn không thay đổi nhiều. Tôi vẫn rất quan tâm và ưu tiên tạo ra nét đẹp trong một bài hát, từ giai điệu, đến ca từ, đến nội dung, thậm chí cả tên bài hát. Công thức và quan điểm đó đôi khi không phù hợp với thị trường tại thời điểm tôi sáng tác bài hát này hoặc thậm chí ngay tại thời điểm này với nhu cầu thị hiếu khán giả trẻ, nhưng tôi vẫn chấp nhận vì đó là con người của tôi, tôi tự học cách xoay sở để thích nghi sao cho quan điểm đó vẫn có thể giúp những bài hát của mình tồn tại được", anh trải lòng.

Bên cạnh niềm tự hào về thành tựu nghệ thuật, cột mốc lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt với Nguyễn Văn Chung khi gắn liền với người mẹ quá cố. Trước đây, nam nhạc sĩ từng chia sẻ không dám nghe lại Nhật Ký Của Mẹ sau khi mẹ qua đời bởi những cảm xúc khó diễn tả. Giờ đây, khi bài hát tiếp tục xuất hiện tại nhiều quốc gia, Nguyễn Văn Chung ví von rằng tác phẩm đang thay anh đưa mẹ đi vòng quanh thế giới.

Nhắc đến người mẹ quá cố trong cuộc trò chuyện với SAOstar, nam nhạc sĩ xúc động bày tỏ: "Nếu mẹ còn sống, hẳn mẹ sẽ rất vui và có lẽ sẽ tự hào khi thấy bài hát con trai mình viết cho mình đạt được thành quả này! Tôi cũng là cha mẹ nên tôi có thể phần nào hiểu được cảm xúc của mẹ khi thấy con mình đạt được thành tựu đẹp trong sự nghiệp".

Không chỉ là một sáng tác thành công trong sự nghiệp, Nhật Ký Của Mẹ còn trở thành nơi Nguyễn Văn Chung gửi gắm tình yêu, lòng biết ơn và những điều muốn nói với đấng sinh thành. Đặc biệt, nhân ngày 20/10, nam nhạc sĩ hy vọng ca khúc sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tình mẫu tử, giúp mỗi người thêm trân trọng khoảng thời gian được ở bên mẹ.

"Tôi mong muốn gìn giữ và tôn vinh nét đẹp tình mẫu tử của những người mẹ, nhất là những người mẹ Việt Nam. Tôi mong những người con khi nghe bài hát này sẽ thương mẹ hơn, hiểu mẹ hơn, dành nhiều thời gian cho mẹ hơn và sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của tình yêu ấy!", Nguyễn Văn Chung nhắn nhủ.

Nhật Ký Của Mẹ còn trở thành nơi Nguyễn Văn Chung gửi gắm tình yêu, lòng biết ơn và những điều muốn nói với đấng sinh thành.

Sau gần hai thập kỷ, Nhật Ký Của Mẹ không chỉ tiếp tục khẳng định sức sống của một ca khúc Việt mà còn mang theo câu chuyện đầy xúc động về tình mẫu tử đến với bạn bè quốc tế. Với Nguyễn Văn Chung, có lẽ thành tựu ý nghĩa nhất không nằm ở việc bài hát được phát hành tại bao nhiêu quốc gia, mà ở chỗ món quà anh dành tặng mẹ năm nào vẫn đang được lắng nghe, trân trọng và tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương.