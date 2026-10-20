'Nhật ký của mẹ' được chọn vào album nhạc quốc tế

"Nhật ký của mẹ" là bài hát do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết tặng mẹ nhân dịp sinh nhật.

Ngày 20/10, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ tin vui, ca khúc “Nhật ký của mẹ” được đưa vào album “The Very Ballroom 10” do WRD Music, hãng đĩa có trụ sở tại London (Anh), phát hành.

Theo thông tin từ hãng đĩa, album gồm 50 bản nhạc trên hai đĩa CD. Ca khúc “Nhật ký của mẹ” do Hiền Thục thể hiện nằm ở vị trí số 6 của đĩa thứ nhất.

Bản nhạc Nhật ký của mẹ xuất hiện trong tuyển tập Very Ballroom 10 do WRD Music phát hành - Ảnh: WRD Music.

Tuyển tập được biên soạn dành cho cả vũ công thi đấu chuyên nghiệp và người yêu thích khiêu vũ, với các bản nhạc được phối, căn chỉnh theo nhịp độ tiêu chuẩn của dancesport quốc tế, gồm slow waltz, tango, viennese waltz, slowfox và quickstep.

Trước đó, “Nhật ký của mẹ” từng được đưa vào các đĩa nhạc, đĩa phục vụ việc học tập tại Nhật Bản và tuyển tập “The Best of Ballroom Music” do Trung tâm Sản xuất Âm nhạc Casa Musica (Đức) phát hành.

Việc tiếp tục góp mặt trong một sản phẩm âm nhạc quốc tế mở rộng cơ hội tiếp cận của ca khúc với cộng đồng yêu khiêu vũ ở nước ngoài.

Nhật ký của mẹ trên các sản phẩm quốc tế - Ảnh: NVC.

Chia sẻ trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ niềm xúc động khi tác phẩm tiếp tục đến với những quốc gia mới. Anh cũng cho biết có cảm giác bài hát đang thay mình đưa mẹ đi vòng quanh thế giới. Mỗi lần ca khúc xuất hiện ở một đất nước khác đều mang lại cho anh niềm tự hào và củng cố niềm tin vào giá trị của sáng tác được viết bằng tất cả tâm huyết.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

“Nhật ký của mẹ” được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác năm 2008 như món quà tặng mẹ nhân dịp sinh nhật. Năm 2011, ca khúc được thu âm trong album “My Family - Gia đình nhỏ, hạnh phúc to”. Đến tháng 3/2012, MV tranh cát của bài hát được phát hành.

Qua giọng hát Hiền Thục, ca khúc chạm đến người nghe bằng câu chuyện về tình mẫu tử, hành trình trưởng thành của người con và tình yêu bền bỉ của mẹ. Sau nhiều năm, tác phẩm vẫn tiếp tục tìm thấy những không gian thưởng thức mới ngoài Việt Nam.