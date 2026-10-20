Nhật Kim Anh xúc động đón ngày 20/10 bên cạnh 'người đặc biệt'

Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh đăng tải bộ ảnh bên cạnh mẹ của cô. Với cô, bên mẹ chính là mùa Xuân. Nữ ca sĩ dành lời chúc hạnh phúc đến mẹ của mình. Ngoài ra, cô còn gửi lời chúc mừng đến các chị em nhân ngày 20/10.

Với Nhật Kim Anh, mẹ là động lực để cô tiếp tục làm việc trong ngần ấy năm. Dù bận rộn cỡ nào, nữ ca sĩ cũng dành thời gian để quây quần bên mẹ vào những dịp đặc biệt. Trong ngày 20/10 năm nay, cô cũng khiến khán giả bất ngờ khi đánh dấu màn tái xuất màn ảnh rộng sau ba năm, với dự án phim Mẹ mìn.

Trong phim này, cô hóa thân thành người mẹ mang nhiều tổn thương, hứa hẹn lấy nước mắt của nhiều khán giả. Nhật Kim Anh khắc họa hình ảnh mẹ Hạnh qua những biểu hiện của sự tổn thương và giằng xé, gợi lên sức nặng của một người phụ nữ phải đối diện với những biến cố trong đời sống gia đình. Trong khi đó, Khương Lê mang đến hình ảnh người con chất chứa nhiều uất ức về những lựa chọn và quyết định của người mẹ.

Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia dự án, Nhật Kim Anh cho biết, cô từng nhận được nhiều lời mời nhưng vẫn chờ đợi một kịch bản đủ sức thuyết phục. “Đến khi đọc kịch bản của Mẹ mìn, tôi thật sự bị thuyết phục, bởi lẽ tên phim cũng là một thứ khiến tôi tò mò. Đây là nhân vật người mẹ mà tôi rất thương và vô cùng tâm huyết trong lần trở lại”, Nhật Kim Anh tiết lộ.

Trước thềm công chiếu, Mẹ mìn bất ngờ thông báo điều chỉnh ngày khởi chiếu sang 27/11/2026. Theo định hướng của ê kíp, khoảng thời gian bổ sung sẽ được dành cho việc tiếp tục hoàn thiện bản phim, nhằm mang đến trải nghiệm chỉn chu hơn khi tác phẩm đến với khán giả.

Với kinh nghiệm đảm nhận các vai diễn giàu cảm xúc, Nhật Kim Anh được kỳ vọng sẽ khắc họa thuyết phục những mâu thuẫn bên trong nhân vật mẹ Hạnh, mang đến hình tượng người mẹ lấy đi nước mắt của khán giả.

Được khán giả yêu thích bởi khả năng diễn xuất ấn tượng cùng những vai diễn chất lượng trước đó, lần trở lại này, Nhật Kim Anh được kỳ vọng sẽ là diễn viên nữ kỳ cựu tiếp theo tái xuất màn ảnh rộng với vai diễn người phụ nữ mang nhiều số phận.