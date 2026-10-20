Nhật Kim Anh vào vai người mẹ có con trai nợ nần chồng chất

Những câu thoại đầy căng thẳng trong trailer Mẹ Mìn đang hé lộ mối quan hệ nhiều giằng xé giữa Nhật Kim Anh và Khương Lê. Đặc biệt, dòng chữ “Sao ngày đó mẹ không bỏ đi?” trên poster khiến khán giả tò mò về những tổn thương mà hai nhân vật phải đối mặt.

Trong phim, Nhật Kim Anh vào vai Hạnh, mẹ của Hiếu do Khương Lê đảm nhận. Cuộc sống của hai mẹ con bị đẩy vào tình cảnh nguy hiểm khi Hiếu vướng vào những khoản nợ chồng chất, thậm chí bị đe dọa phải trả nợ trong thời hạn ngắn. Biến cố của người con cũng trở thành áp lực đè nặng lên người mẹ, buộc bà phải tìm cách xoay xở giữa lúc gia đình đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Cuộc sống của hai mẹ con bị đẩy vào tình cảnh nguy hiểm khi Hiếu vướng vào những khoản nợ chồng chất.

Một trong những phân đoạn đáng chú ý là khi nhân vật của Nhật Kim Anh đề nghị vay mượn thêm tiền để giúp con trai giải quyết khó khăn. Tuy nhiên, Hiếu lại rơi vào trạng thái tuyệt vọng, lo sợ bị những kẻ đòi nợ tìm đến. Nhân vật này thậm chí đề nghị mẹ bán nhà, mang tiền về quê lánh đi để bản thân tự giải quyết mọi chuyện.

Những lời thoại ngắn nhưng căng thẳng cho thấy mối quan hệ giữa hai mẹ con không chỉ xoay quanh tiền bạc. Khi người mẹ lo lắng cho tương lai của con, Hiếu lại phản ứng gay gắt trước những lời khuyên của bà. Câu nói “Bây giờ con có làm được cái gì đâu” khiến mâu thuẫn giữa hai người càng trở nên rõ nét, đồng thời gợi mở những tổn thương đã tích tụ từ trước.

Nhật Kim Anh phải gánh chịu áp lực từ các khoản nợ của con trai.

Với vai Hạnh, Nhật Kim Anh xuất hiện trong hình ảnh người mẹ mang nhiều ưu tư, liên tục bị đẩy vào những tình huống khó khăn. Trên poster, gương mặt lo âu của nữ diễn viên cùng hình ảnh người con phía sau tạo nên cảm giác nặng nề, báo hiệu những biến cố chưa được hé lộ hết. Một số khung hình còn cho thấy nhân vật người mẹ phải đối diện với tình huống nguy hiểm, đặt ra câu hỏi bà sẽ làm gì để bảo vệ con trai.

Trong khi đó, Khương Lê đảm nhận vai Hiếu, chàng trai khao khát đổi đời nhưng bị dồn vào bước đường cùng bởi nợ nần và những lựa chọn đầy rủi ro. Việc nhân vật tìm đến Mẹ Mìn do Minh Hằng thủ vai để cầu cứu mở ra một nút thắt mới. Liệu lời hứa giúp con người đổi đời có thực sự mang đến lối thoát, hay chỉ khiến bi kịch của Hiếu và mẹ Hạnh thêm trầm trọng?

Với vai Hạnh, Nhật Kim Anh xuất hiện trong hình ảnh người mẹ mang nhiều ưu tư.

Sự kết hợp giữa Nhật Kim Anh và Khương Lê cũng tạo nên điểm nhấn đáng chú ý của Mẹ Mìn. Thay vì chỉ khắc họa cuộc khủng hoảng tài chính, những hình ảnh được hé lộ còn tập trung vào khoảng cách giữa hai mẹ con, từ sự lo lắng, bất lực đến những lời nói làm tổn thương nhau. Đây là chất liệu để bộ phim khai thác mặt tối của khát vọng đổi đời và những lựa chọn được đưa ra khi con người không còn nhiều đường lui.

Mẹ Mìn thuộc thể loại tâm lý, kỳ ảo, do Jack Carry On đạo diễn, với sự tham gia của Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Khương Lê, Rima Thanh Vy, Phát La và Đại Nghĩa. Theo lịch phát hành được công bố trong thông tin phim, tác phẩm dự kiến khởi chiếu tại rạp cuối tháng 11. Những diễn biến tiếp theo của mối quan hệ giữa Hạnh và Hiếu vẫn đang được giữ kín, khiến câu chuyện về người mẹ khốn đốn vì nợ nần của con trai trở thành một trong những điểm đáng chờ đợi của phim.