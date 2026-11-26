Tối 25/11, buổi ra mắt phim Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ diễn ra tại TPHCM, với sự tham dự của dàn diễn viên và đông đảo nghệ sĩ. Sau hai lần điều chỉnh lịch phát hành, bộ phim có buổi công chiếu trước khi ra rạp ngày 2/12.

Minh Hằng trở lại màn ảnh rộng sau ba năm với vai Mẹ Mìn, nhân vật mang màu sắc ma mị. Nữ diễn viên cho biết cô và ê-kíp đã chờ đợi thời khắc bộ phim được giới thiệu đến khán giả suốt thời gian dài.

Nhật Kim Anh góp mặt trong Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ với tuyến nhân vật gắn với câu chuyện tình mẫu tử. Trên thảm đỏ, nữ diễn viên mặc cầu kỳ, khoe vẻ gợi cảm.

Rima Thanh Vy đảm nhận vai Zoe trong phim. Chia sẻ trong buổi giao lưu, nữ diễn viên bật khóc khi nhắc đến nhân vật cô dành nhiều tâm huyết, với những phân đoạn đòi hỏi sự chuẩn bị cả về thể chất lẫn tâm lý. Đến phần thảm đỏ, người đẹp gây ấn tượng với bộ trang phục cắt xẻ táo bạo, ton-sur-ton với dàn diễn viên.

Khương Lê trở lại điện ảnh sau bộ phim trăm tỷ đồng Hẹn em ngày nhật thực. Nam diễn viên góp mặt trong bộ phim kinh dị cùng Minh Hằng, Nhật Kim Anh và Rima Thanh Vy. Anh cho biết quá trình thực hiện phim đặt ra nhiều thử thách cho các diễn viên.

Đông Nhi hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện, cùng Phạm Quỳnh Anh đến chúc mừng Minh Hằng trở lại điện ảnh. Hai ca sĩ diện trang phục tông đỏ, hội ngộ người bạn thân hơn một thập kỷ.

Ca sĩ Ái Phương diện áo trắng đan dây khoét sâu. Cô là một trong những nghệ sĩ từng tham gia Chị đẹp đạp gió (chung mùa với Minh Hằng) góp mặt tại thảm đỏ.

Siêu mẫu Hà Anh chọn đầm đen cúp ngực, xẻ tà. Cô đến chúc mừng Minh Hằng và ê-kíp.

Trang Pháp diện trang phục khoe vòng eo, hội ngộ các đồng nghiệp từng tham gia Chị đẹp đạp gió.

Em xinh Maiquinn xuất hiện với tạo hình Y2K. Mái tóc xoăn cùng phong cách color-block giúp nữ ca sĩ nổi bật trên thảm đỏ toàn nghệ sĩ tên tuổi.

Hoa hậu Lương Thùy Linh chọn trang phục dáng dài màu đỏ, có điểm nhấn ở phần cổ và dọc thân áo.

Hoa hậu Quế Anh diện trang phục thanh lịch chọn kiểu tóc búi khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Hoàng Yến Chibi đến chúc mừng Minh Hằng và đoàn phim. Nữ ca sĩ, diễn viên từng thử sức với nhiều vai diễn trên màn ảnh rộng, trong đó có Tháng năm rực rỡ, Thất sơn tâm linh và Cô gái từ quá khứ.

Võ Hạ Trâm mặc nền nã. Ngoài hoạt động ca hát, cô từng tham gia lồng tiếng cho nhân vật Moana trong phiên bản tiếng Việt của phim hoạt hình cùng tên.

Midu góp mặt trên thảm đỏ trước khi thưởng thức Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ. Sau khi lấy chồng, Midu tập trung kinh doanh và giảng dạy.

Nghệ sĩ Quyền Linh mặc phong cách thể thao, tối giản đến dự buổi công chiếu cùng nhiều đồng nghiệp. Đây là lần hiếm hoi nam diễn viên xuất hiện sau loạt ồn ào, bị khán giả gọi tên và phải đính chính gấp.