Nhật Kim Anh trở lại với phim kinh dị được phân loại T18

Mới đây, Nhật Kim Anh thu hút sự quan tâm khi chia sẻ hình ảnh quảng bá bộ phim điện ảnh Mẹ Mìn kèm thông tin tác phẩm đã được phân loại T18, dành cho khán giả từ đủ 18 tuổi trở lên. Thông tin nhanh chóng khiến người hâm mộ chú ý, nhất là khi bộ phim đang tiến gần ngày ra rạp sau một lần điều chỉnh lịch phát hành.

Đáng chú ý, nhãn T18 không đồng nghĩa với việc Mẹ Mìn khai thác nội dung người lớn hay cảnh nóng. Đây là mức phân loại độ tuổi dành cho tác phẩm có những yếu tố nội dung không phù hợp với khán giả dưới 18 tuổi. Với màu sắc tâm lý, giật gân và huyền bí, bộ phim được kỳ vọng mang đến nhiều tình tiết căng thẳng cùng những góc khuất trong câu chuyện gia đình.

Phim Mẹ Mìn vượt kiểm duyệt với phân loại T18 trước khi ra rạp. Ảnh: NSX

Trong phim, Nhật Kim Anh đảm nhận vai Hạnh, người mẹ có cuộc sống nhiều khó khăn và phải đối diện với hàng loạt biến cố liên quan đến con trai Hiếu do Khương Lê thủ vai. Hiếu khao khát đổi đời nhưng lại vướng vào những khoản nợ chồng chất, thậm chí bị đe dọa khi không thể thanh toán đúng hạn. Tình cảnh của con trai đẩy Hạnh vào vòng xoáy lo lắng, bất lực và những lựa chọn đầy giằng xé.

Không chỉ xoay quanh câu chuyện nợ nần, Mẹ Mìn còn khai thác những tổn thương trong mối quan hệ giữa hai mẹ con. Những câu thoại được hé lộ trong trailer, đặc biệt là câu hỏi đầy day dứt của Hiếu: "Sao ngày đó mẹ không bỏ đi?", phần nào cho thấy những mâu thuẫn và vết thương tâm lý mà các nhân vật phải đối diện.

Một nút thắt khác của bộ phim nằm ở nhân vật Mẹ Mìn do Minh Hằng đảm nhận. Đây là nhân vật bí ẩn có khả năng ban phát điều ước cho con người, nhưng mỗi mong muốn đều đi kèm một điều kiện nhất định. Khi Hiếu tìm đến nhân vật này để tìm lối thoát cho cuộc sống bế tắc, những lựa chọn của anh có thể kéo theo hệ quả khó lường đối với cả gia đình.

Nhật Kim Anh đảm nhận vai Hạnh, mẹ của Khương Lê trong phim Mẹ Mìn. Ảnh: NSX

Với Nhật Kim Anh, Mẹ Mìn đánh dấu màn trở lại màn ảnh rộng sau khoảng 3 năm kể từ Vong Nhi (2023). Trước đó, nữ diễn viên từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Tiếng Sét Trong Mưa, Lưới Trời, Vua Bánh Mì và Gieo Gió. Đặc biệt, vai Thị Bình trong Tiếng Sét Trong Mưa từng giúp cô nhận được nhiều sự quan tâm nhờ khả năng thể hiện nhân vật có số phận nhiều truân chuyên.

Lần này, thay vì tiếp tục xuất hiện trong một câu chuyện tình cảm hay bi kịch quen thuộc, Nhật Kim Anh lựa chọn hình tượng người mẹ mang nhiều tổn thương, phải đối diện với những biến cố gia đình đầy căng thẳng. Sự kết hợp cùng Minh Hằng, Khương Lê, Rima Thanh Vy, Đại Nghĩa và Phát La cũng tạo thêm sự tò mò cho dự án.

Mẹ Mìn do đạo diễn Jack Carry On thực hiện, dự kiến khởi chiếu toàn quốc vào ngày 27/11/2026. Sau thời gian vắng bóng điện ảnh, sự trở lại của Nhật Kim Anh với một tác phẩm được phân loại T18 đang trở thành điểm đáng chú ý trước thềm mùa phim cuối năm.

Khán giả chờ đón sự trở lại của Nhật Kim Anh sau 3 năm vắng bóng màn ảnh rộng, Ảnh: FBNV