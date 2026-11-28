Nhật Kim Anh là nữ diễn viên, ca sĩ quen thuộc với khán giả Việt qua nhiều bộ phim và những ca khúc được yêu thích. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ tài năng diễn xuất cùng hành trình làm nghề nhiều dấu ấn.

Mới đây, Nhật Kim Anh chính thức tái xuất màn ảnh rộng với dự án điện ảnh Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ. Sự trở lại của nữ diễn viên sau 3 năm vắng bóng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Cô bày tỏ niềm hạnh phúc khi được mọi người yêu thương, đón nhận sau khoảng thời gian dành sự ưu tiên cho việc sinh con và công việc kinh doanh.

Nhật Kim Anh tái xuất màn ảnh rộng sau khi sinh con.

Trong ngày ra mắt phim, Nhật Kim Anh chia sẻ những khoảnh khắc được đồng nghiệp và khán giả đến chúc mừng. Sự ủng hộ ấy giúp Nhật Kim Anh cảm nhận rõ tình cảm mà nhiều người dành cho mình sau thời gian dài không xuất hiện trên màn ảnh.

Nhật Kim Anh gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn yêu thương, động viên và đồng hành cùng cô. Đối với nữ diễn viên, sự đón nhận của khán giả chính là nguồn động lực lớn để cô tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật."Cảm ơn vì đã dành cho Mẹ Mìn những tình cảm thật đẹp", nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Nhật Kim Anh bày tỏ lời cảm ơn trước tình cảm đẹp mà nhiều người dành cho cô khi tái xuất màn ảnh.

Ở tuổi 41, Nhật Kim Anh tình cảm mà cô nhận được từ khán giả cũng là một mối duyên đẹp, được vun đắp qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Đó là sự yêu thương dành cho một người nghệ sĩ từng mang đến những vai diễn và cảm xúc đáng nhớ. Việc công chúng vẫn nhiệt tình chào đón cô sau thời gian vắng bóng cho thấy nữ diễn viên vẫn giữ được vị trí riêng trong lòng người hâm mộ.

Cuộc sống hiện tại của Nhật Kim Anh cũng có nhiều thay đổi đáng chú ý. Sau khi sinh con gái vào đầu năm 2025, nữ diễn viên dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, đồng thời tiếp tục điều hành công việc kinh doanh.

Sau khoảng thời gian tập trung cho cuộc sống riêng, Nhật Kim Anh đang từng bước trở lại với nghệ thuật. Việc tham gia dự án điện ảnh Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình làm nghề của cô sau khi sinh con lần hai. Nữ diễn viên có thêm cơ hội gặp gỡ khán giả, đồng thời tiếp tục thử sức với những vai diễn mới.

Khán giả dành tình cảm yêu mến cho Nhật Kim Anh.

Ở tuổi 41, Nhật Kim Anh đang có những niềm hạnh phúc riêng, đó là được làm mẹ, được tiếp tục sống với nghề và được khán giả yêu thương. Sự đón nhận dành cho màn tái xuất lần này là món quà ý nghĩa, tiếp thêm động lực để nữ diễn viên bước tiếp trên hành trình nghệ thuật.

Nhật Kim Anh sinh năm 1985, là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt Nam. Cô được đông đảo khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Tiếng Sét Trong Mưa, Long Thành Cầm Giả Ca,... Bên cạnh diễn xuất, Nhật Kim Anh còn hoạt động ca hát với một số ca khúc được yêu thích như Lâu Đài Cát, Thà Người Đừng Hứa, Đoạn Đường Vắng...