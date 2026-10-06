Nhật Kim Anh tìm lại tình yêu ở tuổi 41

Ở tuổi 41, Nhật Kim Anh có màn tái xuất đáng chú ý khi trở lại sân khấu kịch sau khoảng 10 năm vắng bóng. Nữ nghệ sĩ đảm nhận vai Thắm trong Cuốn truyện bị đốt, nhân vật mang nhiều tổn thương thể xác và tinh thần sau chiến tranh. Lần trở lại này đánh dấu sự tiếp nối với lĩnh vực từng gắn bó, đồng thời giúp cô tìm lại cảm xúc khi được đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Nhật Kim Anh được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên và từng ghi dấu qua nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Vai Cầm trong Long Thành Cầm Giả Ca giúp cô nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất. Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục tạo dấu ấn qua nhiều bộ phim, trong đó Tiếng Sét Trong Mưa với vai Thị Bình là một trong những cột mốc nổi bật trong sự nghiệp diễn xuất.

Nhật Kim Anh trở lại sân khấu sau 10 năm vắng bóng. Ảnh: FBNV

Dù hoạt động lâu năm trên màn ảnh, sân khấu kịch vẫn giữ vị trí đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của Nhật Kim Anh. Công việc kinh doanh, phim ảnh và gia đình từng khiến cô không thể dành đủ thời gian cho sân khấu. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cho biết đây vẫn là một tình yêu lớn và cô luôn mong có cơ hội trở lại khi tìm được tác phẩm phù hợp với bản thân.

Cuốn truyện bị đốt trở thành cơ hội để Nhật Kim Anh thực hiện mong muốn ấy. Ngay từ lần đầu đọc kịch bản, cô bị thuyết phục bởi chiều sâu tâm lý của nhân vật Thắm cùng câu chuyện giàu tính nhân văn. Nữ nghệ sĩ nhanh chóng nhận lời và dành gần hai tháng tập luyện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của NSND Hồng Vân, chuẩn bị cho lần trở lại sau thời gian dài.

Trong vở diễn, Thắm là một nữ thanh niên xung phong mang nhiều mất mát sau chiến tranh. Cô từng có mối tình với Lâm, một phóng viên chiến trường kém 10 tuổi, nhưng cả hai thất lạc nhau suốt 25 năm. Cuộc gặp lại sau nhiều biến cố đưa nhân vật trở về với những ký ức cũ, đồng thời tạo điều kiện để Nhật Kim Anh khai thác những chuyển biến phức tạp trong tâm lý Thắm.

So với phim ảnh, sân khấu đặt người diễn viên trước yêu cầu cao hơn khi mọi cảm xúc phải được thể hiện trực tiếp trước khán giả và không có cơ hội quay lại. Nhật Kim Anh xem đây là thử thách nhưng cũng là dịp để làm mới bản thân, kiểm chứng khả năng diễn xuất sau nhiều năm rời xa sân khấu. Cô kỳ vọng lần tái xuất này trở thành một cột mốc có ý nghĩa trong hành trình làm nghề.

Nhật Kim Anh hóa thân thành Thắm trong Cuốn truyện bị đốt. Ảnh: FBNV

Lần trở lại còn đánh dấu lần đầu Nhật Kim Anh kết hợp cùng người bạn thân lâu năm Ốc Thanh Vân trên sân khấu kịch. Bên cạnh diễn xuất, cô trực tiếp thể hiện ca khúc chủ đề của Cuốn truyện bị đốt, qua đó kết hợp hai thế mạnh từng tạo nên hình ảnh của nữ nghệ sĩ là âm nhạc và diễn xuất.

Màn tái xuất của Nhật Kim Anh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Suất diễn mở màn ngày 4/10 tại Sân khấu Kịch Hồng Vân được cho là cháy vé, cho thấy sức hút của nữ nghệ sĩ sau một thập kỷ không đứng trên sân khấu. Đây cũng là tín hiệu đáng chú ý trong bối cảnh sân khấu kịch đang đứng trước nhiều thay đổi về thị hiếu khán giả.

Không khí trong đêm diễn cho thấy sức nặng của câu chuyện và diễn xuất đã tạo được sự đồng cảm. Nhiều khán giả xúc động trước những mất mát, bí mật và lựa chọn của các nhân vật. Sau khi màn nhung khép lại, NSND Hồng Vân cùng Nhật Kim Anh và các nghệ sĩ có những khoảnh khắc xúc động, cho thấy ý nghĩa của một đêm diễn đặc biệt với ê-kíp.

Khả năng làm chủ sân khấu của Nhật Kim Anh cũng tạo được ấn tượng sau thời gian dài cô chủ yếu hoạt động trước ống kính. Từ đài từ, cách di chuyển đến việc duy trì mạch cảm xúc trong suốt vở diễn, nữ nghệ sĩ cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc cho vai Thắm. Việc trực tiếp thể hiện ca khúc chủ đề cũng giúp màn trở lại có thêm dấu ấn riêng.

Nhật Kim Anh trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc trên sân khấu. Ảnh: FBNV

Các suất diễn tiếp theo của Cuốn truyện bị đốt được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 10/10. Vở diễn dự kiến đến Hà Nội vào ngày 18/10 để tham gia Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng, mở thêm cơ hội để Nhật Kim Anh tiếp tục gặp gỡ khán giả trong vai trò diễn viên sân khấu.

Sau hơn một thập kỷ, Nhật Kim Anh trở lại sân khấu không đơn thuần để có thêm một vai diễn. Điều cô tìm lại là cảm giác được sống trọn vẹn với nhân vật và công việc từng khiến mình yêu nghề. Ở tuổi 41, ánh đèn sân khấu một lần nữa giúp nữ nghệ sĩ chạm vào tình yêu lớn mà cô từng phải tạm gác lại giữa nhiều lựa chọn trong cuộc sống.