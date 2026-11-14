Nhật Kim Anh tiết lộ lý do vắng bóng màn ảnh suốt 3 năm

Nhật Kim Anh là ca sĩ, diễn viên quen thuộc với khán giả Việt Nam qua hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Khởi đầu với vai trò ca sĩ, cô dần khẳng định năng lực diễn xuất qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Trong đó, vai Thị Bình trong Tiếng sét trong mưa từng tạo dấu ấn sâu đậm nhờ những phân đoạn tâm lý giàu cảm xúc, giúp tên tuổi nữ nghệ sĩ được đông đảo khán giả chú ý.

Bên cạnh màn ảnh nhỏ, Nhật Kim Anh cũng có hành trình đáng chú ý ở lĩnh vực điện ảnh. Năm 2010, cô đảm nhận vai nàng ca kỹ Cầm trong Long thành cầm giả ca. Vai diễn này mang về cho nữ diễn viên giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần thứ nhất. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong Bí ẩn song sinh (2016), Cạm bẫy - Hơi thở của quỷ (2018) và Vong nhi (2023). Đặc biệt, ở Cạm bẫy - Hơi thở của quỷ, Nhật Kim Anh cùng lúc hóa thân thành hai nhân vật Hoa và Linh Chi với tính cách đối lập, cho thấy sự biến hóa trong diễn xuất.

Nhật Kim Anh đảm nhận vai mẹ Hạnh trong Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ.

Tuy nhiên, sau Vong nhi, nữ diễn viên không tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng trong suốt ba năm. Khoảng thời gian này, cô dành nhiều sự quan tâm cho công việc kinh doanh và cuộc sống gia đình, đặc biệt là hành trình chăm sóc hai con. Nhật Kim Anh từng kết hôn với doanh nhân Bửu Lộc và có một con trai. Sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, cô tiếp tục duy trì trách nhiệm chăm sóc, vun đắp tình cảm với con. Cuối năm 2024, nữ nghệ sĩ thông báo mang thai con thứ hai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và đón con gái Julia vào đầu năm 2025.

Tại showcase phim Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ diễn ra ngày 12/11, Nhật Kim Anh có những chia sẻ đáng chú ý về quyết định trở lại. Nữ diễn viên cho biết: “Tôi vừa hoàn thành một việc, đó là thiên chức làm mẹ, và bây giờ mới bắt đầu dự định quay trở lại”. Cô cũng tiết lộ bản thân khá lo lắng khi nhận lời tham gia dự án bởi đã lâu không diễn xuất, thậm chí sợ khả năng nghề nghiệp bị mai một. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của đạo diễn Jack Carry On cùng các thành viên trong ê-kíp, cô quyết định nhận vai.

Đáng chú ý, Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ là bộ phim điện ảnh đầu tiên đánh dấu màn tái xuất của Nhật Kim Anh sau ba năm. Trong tác phẩm, cô đảm nhận vai mẹ Hạnh, người phụ nữ có cuộc hôn nhân nhiều tổn thương, phải đối diện với những biến cố liên quan đến con trai. Nhân vật có nhiều giằng xé nội tâm, đòi hỏi nữ diễn viên thể hiện những trạng thái cảm xúc phức tạp. Đây cũng là dạng vai phù hợp với thế mạnh diễn xuất tâm lý từng được cô thể hiện qua nhiều tác phẩm trước đó.

Chia sẻ về vai diễn, Nhật Kim Anh cho biết cô dành nhiều tâm huyết cho nhân vật người mẹ này. Trong quá trình ghi hình, có những phân đoạn đòi hỏi cảm xúc nặng nề khiến nữ diễn viên gặp áp lực, thậm chí lần đầu chủ động xin dời lịch quay vì chưa thể tiếp tục thực hiện cảnh diễn. Điều này phần nào cho thấy những thử thách mà cô phải đối diện sau quãng thời gian dài tạm ngưng hoạt động điện ảnh.

Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ đánh dấu màn tái xuất điện ảnh của Nhật Kim Anh. Ảnh: FBNV

Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ có sự tham gia của Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê và Phát La, do Jack Carry On đạo diễn. Bộ phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc ngày 27/11/2026. Sau ba năm dành thời gian cho gia đình và hoàn thành thiên chức làm mẹ, Nhật Kim Anh đang từng bước trở lại với nghệ thuật. Lần tái xuất này không chỉ đánh dấu sự tiếp nối trong sự nghiệp mà còn mở ra một chặng đường mới của nữ diễn viên khi trở lại màn ảnh với nhiều trải nghiệm và tâm thế mới.