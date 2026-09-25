Nhật Kim Anh nói về hạnh phúc sau công khai yêu trai trẻ kém 14 tuổi

Mới đây, Nhật Kim Anh đăng tải loạt hình ảnh tham gia chương trình “Vũ Điệu Ánh Trăng” tại Cần Thơ. Nữ nghệ sĩ xuất hiện trong trang phục mang phong cách cổ trang, trang điểm nhẹ nhàng và giữ nụ cười rạng rỡ khi giao lưu cùng khán giả, đặc biệt là các em nhỏ.

Kèm những khoảnh khắc tại sự kiện, Nhật Kim Anh viết: “Trung thu không chỉ là mùa của trăng tròn, mà còn là mùa của sự sum vầy và lan tỏa yêu thương. Rất hạnh phúc khi Nhật Kim Anh được đồng hành cùng chương trình ‘Vũ Điệu Ánh Trăng’ để mang lại thật nhiều nụ cười và sự ấm áp đến với mọi người”.

Nhật Kim Anh diện trang phục 'chị Hằng' trong chương trình Vũ Điệu Ánh Trăng tại Cần Thơ. Ảnh: FBNV

Cụm từ “rất hạnh phúc” được Nhật Kim Anh nhấn mạnh trong bài đăng khiến chia sẻ lần này nhận được nhiều sự chú ý, nhất là sau khi đời sống tình cảm của nữ nghệ sĩ thời gian gần đây trở thành chủ đề được khán giả quan tâm.

Trước đó, Nhật Kim Anh vừa trở lại với âm nhạc bằng MV Danh Phận, kết hợp cùng Nam vương Phạm Tuấn Ngọc, kém cô 14 tuổi. Câu chuyện kể về một người phụ nữ dành nhiều năm vun vén cho tình yêu nhưng cuối cùng không có được vị trí rõ ràng trong mối quan hệ. Sau những tổn thương và giằng xé, nhân vật quyết định rời đi để khép lại chuyện tình nhiều day dứt.

Hình ảnh Nhật Kim Anh và Phạm Tuấn Ngọc xuất hiện thân mật trong MV khiến cả hai nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên, những hình ảnh được công bố trong sản phẩm âm nhạc không đồng nghĩa với việc xác nhận họ đang có quan hệ tình cảm ngoài đời. Trước đó, Nhật Kim Anh cũng từng tạo sự chú ý khi đăng tải những chia sẻ liên quan đến câu chuyện “danh phận”.

Nhật Kim Anh đóng cặp cùng Nam vương Tuấn Ngọc trong Mv mới.

Sau màn tái xuất âm nhạc, nữ nghệ sĩ tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động cộng đồng. Tại chương trình “Vũ Điệu Ánh Trăng”, cô không chỉ tham gia sự kiện mà còn dành thời gian giao lưu, chụp ảnh cùng các em nhỏ. Những hình ảnh cho thấy Nhật Kim Anh giữ tinh thần vui vẻ, gần gũi trong một không gian đậm không khí Trung thu.

Đây cũng là giai đoạn Nhật Kim Anh có nhiều hoạt động nghệ thuật trở lại sau thời gian tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Bên cạnh Danh Phận, cô còn tham gia dự án điện ảnh Mẹ Mìn, dự kiến khởi chiếu ngày 23/10/2026.

Ở tuổi 41, Nhật Kim Anh đang trở lại với nhịp hoạt động nghệ thuật khá rõ nét. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào chuyện tình cảm, những chia sẻ gần đây của cô cho thấy nữ nghệ sĩ còn quan tâm đến những giá trị khác như gia đình, sự sẻ chia và những hoạt động mang lại niềm vui cho cộng đồng.

Nhật Kim Anh đang cho thấy một hình ảnh nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống hiện tại. Chuyện tình cảm vẫn nhận được sự tò mò, nhưng điều cô trực tiếp chia sẻ với công chúng lúc này lại là cảm giác hạnh phúc khi được làm những điều mình yêu thích và lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.

Nhật Kim anh được khán giả săn đón trong chương trình Vũ Điệu Ánh Trăng. Ảnh: FBNV