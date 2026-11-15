Nhật Kim Anh nói về cảnh một mình

Mới đây, diễn viên Nhật Kim Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh thời trang mới trên trang cá nhân. Bên cạnh nhan sắc sắc sảo, thần thái cuốn hút trong trang phục đen, nữ diễn viên còn khiến khán giả quan tâm bởi dòng trạng thái chia sẻ về chuyện tình cảm.

Cụ thể, Nhật Kim Anh viết: "Không sợ cô đơn, chỉ sợ một ngày trái tim chẳng còn muốn rung động vì ai nữa. Nhưng nếu có người đủ chân thành thì mình…".

Không đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh, Nhật Kim Anh để lại dấu chấm lửng ở cuối dòng trạng thái. Cách chia sẻ này khiến nhiều người tò mò về điều nữ diễn viên muốn gửi gắm. Thay vì thể hiện sự bi quan khi nhắc đến cảnh một mình, nội dung bài đăng gợi lên suy nghĩ về mong muốn được yêu thương, nhưng cũng cần sự chân thành để có thể mở lòng.

Nhật Kim Anh chia sẻ quan điểm gây chú ý.

Ở tuổi trưởng thành, Nhật Kim Anh vẫn là một trong những gương mặt nhận được sự quan tâm của khán giả khi hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Sinh năm 1985, tên thật là Đỗ Thị Kim Huê, cô được biết đến với vai trò ca sĩ trước khi tạo dựng dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất. Những ca khúc như Lâu đài cát, Mưa đã tạnh từng giúp Nhật Kim Anh đến gần hơn với công chúng.

Trong sự nghiệp phim ảnh, Nhật Kim Anh từng gây chú ý với vai Cầm trong Long Thành cầm giả ca (2010). Vai diễn này mang về cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất. Đây được xem là một trong những dấu mốc quan trọng giúp nữ nghệ sĩ khẳng định khả năng diễn xuất.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Nhật Kim Anh ghi dấu qua loạt phim truyền hình như Gieo gió, Độc thân tuổi 30, Lời sám hối, Giọt lệ bên sông và Vua bánh mì. Đặc biệt, vai Thị Bình trong Tiếng sét trong mưa năm 2019 trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất sự nghiệp của nữ diễn viên. Nhân vật có số phận truân chuyên, trải qua nhiều bi kịch tình cảm và gia đình giúp Nhật Kim Anh nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Sau đó, cô tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất qua Lưới trời.

Nhật Kim Anh.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Nhật Kim Anh từng tham gia Long thành cầm giả ca, Bí mật lại bị mất, Cạm bẫy - Hơi thở của quỷ và Vong nhi. Đáng chú ý, sau 3 năm vắng bóng màn ảnh rộng kể từ Vong nhi (2023), nữ diễn viên chuẩn bị trở lại với phim kinh dị Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ, dự kiến khởi chiếu cuối tháng 11.

Trong tác phẩm do đạo diễn Jack Carry On thực hiện, Nhật Kim Anh đảm nhận vai Hạnh, người phụ nữ mắc kẹt trong cuộc hôn nhân nhiều tổn thương và phải đối diện với những biến cố liên quan đến con trai. Nhân vật có nhiều giằng xé nội tâm, đòi hỏi nữ diễn viên thể hiện những cung bậc cảm xúc phức tạp. Bộ phim còn có sự tham gia của Minh Hằng, Khương Lê và Rima Thanh Vy, được phân loại T18. Sự trở lại lần này cũng đánh dấu một bước tiếp nối đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của Nhật Kim Anh.

Bên cạnh nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn hoạt động kinh doanh và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Bài đăng mới nhất tiếp tục thu hút sự quan tâm khi nữ diễn viên nhắc đến tình yêu, sự cô đơn và mong muốn gặp được một người đủ chân thành.