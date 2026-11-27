Mới đây, sau buổi công chiếu phim Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ, Nhật Kim Anh bất ngờ chia sẻ thông tin đáng chú ý về vai diễn của mình. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến những khán giả, đồng nghiệp đã đến chung vui, đồng thời tiết lộ: "Mặc dù nhân vật Mẹ Hạnh bị cắt khá nhiều nhưng bộ phim vẫn thật sự hấp dẫn và lôi cuốn!".

Chia sẻ ngắn gọn của Nhật Kim Anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Việc nhân vật Mẹ Hạnh bị cắt nhiều phân đoạn khiến không ít người tò mò về thời lượng xuất hiện thực tế của nữ diễn viên trong phim, nhất là khi đây là dự án đánh dấu màn trở lại màn ảnh rộng sau 3 năm vắng bóng của cô. Dù vậy, Nhật Kim Anh vẫn dành lời khen cho tổng thể tác phẩm và mong khán giả tiếp tục ủng hộ bộ phim.

Nhật Kim Anh phim Mẹ Mìn.

Trong Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ, Nhật Kim Anh đảm nhận vai Hạnh, mẹ của nhân vật Hiếu do Khương Lê thủ vai. Đây là người phụ nữ có cuộc sống hôn nhân nhiều sóng gió, phải chịu đựng những tổn thương kéo dài và có mối quan hệ phức tạp với con trai. Nhân vật mang nhiều giằng xé nội tâm, đặc biệt khi tình thương dành cho con bị đặt giữa những biến cố và lựa chọn nghiệt ngã.

Để hóa thân vào vai diễn, Nhật Kim Anh chấp nhận thay đổi diện mạo, xuất hiện với làn da sạm, mái tóc điểm bạc và gương mặt khắc khổ. Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ về một cảnh quay tâm lý nặng nề khiến cô khóc liên tục đến mức không thể tiếp tục thực hiện trong ngày hôm đó. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cô chủ động xin dời lịch quay vì không thể kiểm soát cảm xúc.

Đáng chú ý, Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ còn đánh dấu lần trở lại điện ảnh của Nhật Kim Anh sau 3 năm kể từ Vong Nhi (2023). Trong khoảng thời gian này, cô dành nhiều sự quan tâm cho gia đình và công việc kinh doanh, ít tham gia các dự án phim ảnh. Nữ diễn viên từng thừa nhận bản thân lo lắng khả năng diễn xuất bị mai một sau quãng thời gian dài không đứng trước máy quay.

Nhật Kim Anh tại buổi công chiếu phim Mẹ Mìn. Ảnh: FBNV

Bởi vậy, việc nhận lời tham gia Mẹ Mìn từng được Nhật Kim Anh xem là cơ hội để tìm lại cảm giác làm nghề. Cô cho biết mình bị thu hút bởi câu chuyện và số phận của nhân vật Hạnh, một người mẹ có nhiều nỗi đau nhưng vẫn luôn dành tình yêu thương cho con.

Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ do Jack Carry On đạo diễn, còn có sự tham gia của Minh Hằng, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Đại Nghĩa và Phát La. Bộ phim thuộc thể loại kinh dị, tâm linh, giật gân và được phân loại T18. Sau hai lần điều chỉnh lịch phát hành, tác phẩm dự kiến khởi chiếu tại rạp vào ngày 2/12/2026.

Dù vai diễn bị cắt khá nhiều so với những gì đã thực hiện, Nhật Kim Anh vẫn bày tỏ sự trân trọng với dự án và tình cảm của khán giả. Sự trở lại lần này vì thế vẫn là cột mốc đáng chú ý trong hành trình theo đuổi diễn xuất của nữ diễn viên.