Nhật Kim Anh nói 4 từ về hạnh phúc hiện tại sau 10 năm

Sau 10 năm trở lại sân khấu, Nhật Kim Anh đón nhận tình cảm đặc biệt từ khán giả khi đảm nhận vai Thắm trong vở kịch Cuốn Truyện Bị Đốt. Những món quà, lời động viên và khoảnh khắc được người hâm mộ vây quanh xin chụp ảnh sau đêm diễn 10/10 khiến nữ diễn viên không giấu được niềm vui.

Chia sẻ hình ảnh đáng nhớ trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh viết ngắn gọn: “Thật sự hạnh phúc”. Bốn từ giản dị phần nào cho thấy cảm xúc của nữ nghệ sĩ sau khi nhận được sự yêu thương từ khán giả. Với một người đã có quãng thời gian dài không trở lại sân khấu kịch, sự đón nhận này mang ý nghĩa đặc biệt.

Nhật Kim Anh chia sẻ.

Trước giờ diễn, Nhật Kim Anh từng hào hứng thông báo Cuốn Truyện Bị Đốt đã cháy vé. Trước tình cảm và mong muốn của khán giả, cô quyết định mở thêm một suất diễn vào ngày 24/10/2026. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người yêu mến nữ diễn viên cũng như khán giả quan tâm đến sân khấu kịch.

Sau đêm diễn, Nhật Kim Anh tiếp tục chia sẻ cảm xúc về hành trình cùng ê-kíp đưa tác phẩm đến với người xem. Cô viết: “Nghệ thuật tuyệt vời nhất là khi nó chạm được vào trái tim. Cảm ơn cả nhà đã cùng khóc, cùng đau và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc cảm xúc cùng Kim Anh và ‘Cuốn truyện bị đốt’. Tình yêu thương này chính là phần thưởng vô giá nhất đối với Kim Anh cùng toàn bộ ekip!”.

Trong Cuốn Truyện Bị Đốt, Nhật Kim Anh đảm nhận vai Thắm, một cô gái Nam Bộ có tính cách chân chất, mộc mạc. Nhân vật đòi hỏi sự chuyển biến giữa những phân đoạn hồn nhiên, hài hước và các khoảnh khắc đau đớn, giằng xé nội tâm. Theo những nhận xét được chia sẻ sau đêm diễn, lối thể hiện tự nhiên cùng cách bộc lộ cảm xúc qua ánh mắt, cử chỉ và lời thoại giúp vai Thắm tạo được sự đồng cảm với người xem.

Nhật Kim Anh trong Cuốn Truyện Bị Đốt.

Bên cạnh Nhật Kim Anh, vở diễn còn có sự tham gia của Ốc Thanh Vân, Hoàng Khôi và Trung Anh. Mỗi nghệ sĩ đảm nhận một màu sắc riêng, góp phần tạo nên những cung bậc cảm xúc đan xen cho câu chuyện. Tác phẩm được dàn dựng dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Hồng Vân, dựa trên kịch bản của Tất Thọ.

Việc Cuốn Truyện Bị Đốt kín vé và có thêm suất diễn là tín hiệu tích cực đối với ê-kíp. Với Nhật Kim Anh, sự trở lại sau một thập kỷ không chỉ là dịp tái ngộ khán giả sân khấu mà còn mang đến cơ hội sống lại với đam mê diễn xuất trong một hình thức nghệ thuật khác với những hoạt động quen thuộc trên màn ảnh.