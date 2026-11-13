Nhật Kim Anh lo lắng, Minh Hằng hoang mang khi đóng phim 'Mẹ Mìn'

Ở tuổi 42 và sau ba lần sinh con, Hồ Ngọc Hà vẫn duy trì vóc dáng săn chắc, phong cách thời trang quyến rũ. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Đặc biệt, đoạn video ghi lại màn song ca của cô với Tùng Dương cách đây khoảng 20 năm khiến nhiều khán giả thích thú khi nhìn lại hành trình thay đổi của người đẹp.