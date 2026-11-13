Nhật Kim Anh lo lắng, Minh Hằng hoang mang khi đóng phim 'Mẹ Mìn'
Ngày 12/11, buổi ra mắt phim "Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ" diễn ra, quy tụ dàn diễn viên Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Khương Lê, Rima Thanh Vy... Tại sự kiện, Nhật Kim Anh tiết lộ nỗi lo khi trở lại diễn xuất sau nhiều năm, trong khi Minh Hằng hài hước kể về cảm giác hoang mang khi phải tưởng tượng nhiều trong quá trình quay.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/nhat-kim-anh-lo-lang-minh-hang-hoang-mang-khi-dong-phim-me-min-post1893937.tpo